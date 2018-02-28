西部证券对以乐视网为质押的融资业务计提减值4.39亿元

路透上海2月28日 - 中国西部证券(002673.SZ)周三公告称，公司的信用交易业务中，对以乐视网(300104.SZ)股票为质押的融出资金计提减值准备4.39亿元人民币，超过最近一个会计年度经审计净利润30%。

该公司并公布业绩快报，去年实现营业收入31.7亿元，同比减少6.94%；净利润7.36亿元，同比减少34.52%，基本每股收益0.23元。净利润减少幅度较大的主要原因为计提金融资产减值准备较多所致。

公告显示，截止去年末，西部证券共计为质押股票乐视网融出资金本金10.185亿元，其中向贾跃亭融出本金4.735亿元、向贾跃民融出本金2.96亿元。而贾跃亭、贾跃民因股票质押式回购交易相关协议到期后，未履行相应合同义务，已构成违约。该公司向陕西高院提起诉讼，法院已正式受理。

乐视网此前公告称，因贾跃亭股权质押存在因无法及时追加担保而被处置的风险，可能导致公司实际控制人发生变更；另外，公司关联方应收款回收难度大、现金流紧张、现有业务业绩存在重大不确定性，提请投资者注意投资风险。

停牌逾九个月并宣布重组失败后，乐视网股票自1月24日起复牌，随后出现连续11个跌停。

西部证券周一收报10.63元，近一个月累计下跌19%。（完）

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