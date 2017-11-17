台湾债市:柜买中心争取国际板债券发行多角化，望扩及至WFE会员挂牌企业

路透台北11月17日 - 为让国际板债券发行更为多角化，台湾柜台买卖中心周五表示，希望明年让只要是在世界交易所联合会(WFE)会员交易所挂牌的企业，皆可来台发行国际债券。开放范围将由现行的17个交易所扩大至逾60个。

柜买中心副总经理黄炳钧并在一场论坛边对路透称，已向主管机关争取开放伊斯兰债券(Sukuk)来台发行，但目前仍须解决认定Sukuk是否为债券一种，以及如何课税的问题。

〞国际板债券明年的目标就是要多角化，要分散标的过度集中的投资风险。〞他说。

黄炳钧表示，目前国际板债券是开放已在主管机关核定的美国、伦敦等17个证券交易所挂牌企业来台发行，经过这三年的发展，标的有过度集中在特性企业与银行的现象。

为降低投资风险，黄炳钧指出，柜买中心已向主管机关报告，希望将发行标的扩及至只要是在WFE会员交易所挂牌的企业，都可以来台发行国际债券。

此外，黄炳钧并表示，柜买中心希望引进Sukuk来国际板债券挂牌，此前马来西亚最大银行--马来亚银行(Maybank)曾表达希望协同柜买中心推广的意愿，但因面临Sukuk是否为债券的认定问题，因此仍处在研议阶段。

Sukuk又称回教债券，是种可在交易市场中交易的债务型商品，只是交易规则必须遵守伊斯兰教教法的规定。由于伊斯兰律法禁止收取利息，因此通常以信托凭证或参与凭证的形式发行，并向投资人支付收益，跟一般债券有很大的差异。

根据柜台买卖中心计算，2017年以来台湾国际板债券除人民币债外的其他外币债发行总额共375.59亿美元，另有13.85亿南非兰特。(完) (记者 董永年; 审校)