台湾债市：放宽外国银行分支机构发国际债，范围扩及WFE会员--柜买中心

路透台北1月2日 - 台湾柜台买卖中心周二表示，自今日起，放宽外国银行分支机构来台发行国际债的资格条件，总行挂牌范围将扩及世界交易所联合会(WFE)会员，将由现行的14个交易所增加至逾60个。

另为合理规范专业板国际债券外国发行人的适格条件，柜买中心指出，调整外国发行人范围与资格条件，区分为超国家机构、依照外国法律组织登记或成立之公司或其子公司、外国金融机构及其分支机构或其子公司三个部分。其中，外国公司或金融机构的子公司得由符合条件母公司提供百分之百保证后发行专业板国际债券。

柜买中心称，适度放宽外国发行人来台募集与发行专业板国际债券资格门槛，可增进发行人多元参与，提供投资人更多选择机会，有助于专业投资人分散投资风险，未来也将持续推动国际债券发行人多元化与商品多样化发展。

路透日前已报导，为让国际板债券发行更为多角化，柜台买卖中心将优先扩大让更多海外银行分支机构来台发债，只要该银行总行股票是在WFE会员挂牌交易者，皆可来台发行国际债券。

根据柜台买卖中心计算，2017年以来台湾国际板债券除人民币债外的其他外币债发行总额约402亿美元 ，另有21.85亿南非兰特。(完) (记者 董永年; 审校 乔艳红)