独家：世界黄金协会计划统一公斤金条全球标准

路透伦敦1月22日 - 消息人士称，世界黄金协会(WGC)正在研究为公斤金条(kilobar)设立一个全球标准，以使之能用于期货市场的担保品，此举可能会刺激需求。

公斤金条在亚洲交易中占主导地位，但来源不够透明，也没有全球标准，有碍于公斤金条在其他地区交易所的使用。

一些清算所允许以金条作为期货市场的担保品。如果公斤金条能满足一系列国际认可的标准，那么清算所可能愿接受此类金条。

伦敦金属交易所(LME)旗下清算业务LME Clear不能接受亚洲的公斤金条，因为这与伦敦标准交割金条(London Good Delivery standard bars)不同。根据伦敦金银市场协会(LBMA)规定，伦敦标准交割金条通常重约400盎司。

熟悉情况的消息人士表示，LME已经考虑接受公斤金条作为铜、铝和锌等所有期货合约的抵押品。LME这一想法独立于WGC的倡议。

WGC和LME均未予置评。

洲际交易所(ICE)(ICE.N)旗下ICE Clear Europe，以及芝商所(CME Group)(CME.O)旗下美国清算业务接受金条作为抵押品，但前提是符合LBMA标准，这就通常剔除了在亚洲交易的金条。

“我们一直根据客户的需求评估新的抵押品形式，目前我们还没有听到来自客户的兴趣，”CME被问及是否考虑接受公斤金条时回答道。

ICE被问及时未予置评。

WGC所谈论的公斤金条全球标准将针对全球黄金冶炼商等业者、以及银行、在期货和实货市场进行黄金交易的经纪商、伦敦金银市场协会(LBMA)。

LBMA称，目前未参与任何关于设立新标准的具体讨论。

“该计划将为公斤金条设立一个可被世界各地采用、可在任何地方交割的标准。可能会使用区块链来鉴定金条及其来源，”一位黄金实货交易消息人士称。

“严格的标准和区块链会把那些担心拿到冲突金属的人们带进来，”该消息人士称。

消息人士估计，头号消费国中国进口的黄金中约95%为公斤金条，第二大消费国印度进口的黄金中则有80%为此类金条。WGC估计，去年中国黄金需求为900-1,000吨，印度黄金需求为650吨。

上海黄金交易所、上期所、以及港交所(0388.HK)的黄金合约规格为公斤金条。(完)