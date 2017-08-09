九龙仓拟分拆香港投资物业上市 股价创逾四年新高

路透香港8月9日 - 香港综合企业--九龙仓集团(0004.HK)周三称，拟以介绍形式分拆总值超过2,300亿港元的香港投资物业组合独立上市的建议，已获联交所批准；刺激九仓午盘股价最多飙涨近7.9%，创逾四年新高。

此外，九仓宣布，拟向现有股东以实物分派方式发有线宽频(1097.HK)的股份，基准为每持有100股九仓股份可获发48.93564股有线宽频股份。此外，董事会宣派中期息每股0.64港元，比去年同期的0.58港元有所提升。

九仓早盘股价收高1%，午盘股价持续走高，最多大涨7.87%至75.4港元，为自2013年5月底以来高位。香港时间13:32升6.58%，恒生指数.HSI跌0.6%。

九仓在其中期业绩报告中披露，拟分拆在主板上市的的公司名为＂九龙仓置业地产投资有限公司＂，除持有六项包括海港城 、时代广场、荷里活广场、卡佛大厦、会德丰大厦及在建中的中区酒店项目The Murray外，还将持有现时由九仓拥有72%权益的海港企业(0051.HK)。该组合共有约1,100万平方尺楼面面积，总值超过2,300亿港元，每年营业额逾130亿港元。

九仓今年3月首次披露探讨把部分投资物业以介绍形式分拆上市的可行性。公司表示，上述建议分拆现处于初步阶段，九龙仓置业的上市申请尚未提交联交所及尚未获批准。而在分拆后，九仓将集中于中国内地投资物业及发展物业、其他香港物业，以及物流和酒店管理。

香港投资物业租金收入是九仓最大的盈利来源，今年1-6月公司撇除投资物业重估盈余等因素后的核心盈利按年增长22%，至72.71亿港元。其中投资物业核心盈利增长3%至约48亿港元，受出租率持续高企及续租租金上升带动。

位于尖沙咀的＂海港城＂及铜锣湾＂时代广场＂是九仓最具价值的旗舰物业，上半年海港城及时代广场的营业盈利分别为41.62亿港元及12.85亿港元，同比分别上升5%和下跌1%。期内整体香港投资物业营业盈利为59.42亿港元。

近年九仓持续重组其业务，继去年11月以95亿港元出售旗下九仓电讯的全部股权后，公司年初决定撤出连年亏损的有线宽频业务。其后有线宽频宣布进行供股，引入股东包括新世界发展(0017.HK)主席郑家纯、周大福及远东发展(0035.HK)主席邱达昌等控制的永升（亚洲）为大股东，而九仓则不参与供股，并以实物分派方式向股东分派有线宽频股份。（完）

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