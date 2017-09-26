美国白宫幕僚据报以个人电邮处理公务 众议院将行调查

路透华盛顿9月25日 - 美国众议院下属一委员会周一要求白宫提供与一篇媒体报导相关的信息。该报导称，部分高层官员用个人电邮账号处理政府事务。

美国政治新闻网站Politico周日报导称，总统特朗普的女婿暨顾问库什纳(Jared Kushner)，以及其他现任和前白宫官员使用个人电子邮箱处理公务。众议院监督委员会(House oversight committee)共和党和民主党领袖随后提出了上述要求。

该委员会主席、共和党众议员Trey Gowdy以及民主党众议员ElijahCummings在写给库什纳的信中说，他们将调查特朗普政府的高官是否“利用个人、私人或化名的电邮账号来处理政府事务，以蓄意试图规避(联邦)法规。”

Politico称，库什纳的电邮包含有关媒体报导、活动安排和其他主题的信件。库什纳的律师Abbe Lowell称，他的客户将所有电邮转寄到官方电邮账号，遵守了政府的记录备存规定。

Politico称，特朗普的其他资深幕僚也使用了个人电邮账号，其中包括前白宫幕僚长普理伯斯(Reince Priebus)、前美国总统首席策略师兼高级顾问班农(Stephen Bannon)和白宫国家经济委员会主任柯恩。

美国纽约时报周一还报导称，特朗普的女儿伊万卡在担任白宫顾问后也使用了个人电邮账号，此外还有特朗普的高级顾问米勒(Stephen Miller)。(完)