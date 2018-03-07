美国白宫国家经济委员会主任柯恩因关税方面不同意见而宣布辞职

路透华盛顿3月6日 - 美国白宫国家经济委员会主任柯恩(Gary Cohn)周二宣布他将辞职。柯恩原是一位华尔街银行家，他反对美国总统特朗普对进口钢铝征收高额关税的计划。

“能够服务自己的国家，并制定有助于经济增长的政策惠及美国人民，尤其是通过了历史性的税改法案，令我倍感荣幸。我非常感激总统给了我这样的机会，并希望他以及美国政府在未来取得巨大成功，”柯恩在白宫发布的声明中称。

柯恩担任白宫国家经济委员会主任才一年多一点的时间。

柯恩辞职消息宣布后，美元走软，一只追踪标普500指数的上市交易基金下跌1%。

特朗普上周宣布征收关税的计划拖累美股大跌。白宫消息人士称，此前在白宫内部，柯恩等拥护自由贸易派和纳瓦罗等贸易保护派顾问展开了激烈争论。

柯恩曾担任高盛公司(GS.N)总裁和首席运营官，被认为是白宫内反对保护主义政策的重要人物。商业游说人士经常称柯恩是他们在白宫的最有力同盟。

“柯恩是特朗普税改计划幕后真正的华尔街全明星之一，我们会想念他。我们本以为他在任内会转任财政部长。他就是这样优秀，”NatAlliance Securities国际固收业务负责人Andrew Brenner称。(完)