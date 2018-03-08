综述：白宫表示出于国安考虑 钢铝关税计划可能豁免部分国家

路透华盛顿3月7日 - 白宫周三提出，美国对进口钢铝征收关税的计划有可能不包括加拿大、墨西哥和其他一些国家，因为美国总统特朗普面临不断升高的压力，要求其采取针对性的举措，以免误伤盟友。

2017年8月22日，美国华盛顿，白宫椭圆形办公室。REUTERS/Yuri Gripas

白宫发言人桑德斯(Sarah Sanders)称，特朗普将于本周末之前授权对进口钢铝开征高关税。一天前，反对此举的白宫国家经济委员会主任柯恩(Gary Cohn)宣布辞职。

“我们预计总统会在周末前签署一些东西，有可能会出于国家安全考量将墨西哥与加拿大排除在外，还有其他一些国家也可能基于这一原因被排除在外，”桑德斯在例行新闻发布会上称。“我们将从国家安全角度出发，逐一考虑每个国家。”

一名白宫官员指出，特朗普希望在周四下午签署总统公告，但有可能推迟到周五，以便通过法律程序扫清障碍。

据一位美国高级官员称，在特朗普签署这份公告约两周后，关税举措将生效。

按照该举措，美国将对钢铁和铝产品分别征收25%和10%的进口关税，以抵御低价进口商品的冲击，尤其是来自中国的进口。该官员称，这些进口产品损害了美国的产业和就业市场。

这项举措中没有包含豁免规定，有可能招致贸易伙伴对美国出口征收报复性关税，尤其是加拿大和欧洲，也会让已然非常艰难的北美自由贸易协定(NAFTA)谈判变得更复杂。

特朗普周一称，只有重新协商NAFTA取得成功后，加拿大和墨西哥才会得到豁免。

柯恩被视为是反对特朗普经济国家主义(economic nationalism)的一道屏障，他的离去将使商务部长罗斯(Wilbur Ross)、特朗普贸易事务顾问纳瓦罗等贸易政策强硬派的影响力上升，关税计划也可能将落实执行。

桑德斯说，特朗普在考虑几位接替柯恩的人选；纳瓦罗则表示自己并不在候选名单上。

贸易战开打的可能性增加，加上国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德表示，贸易战下没有人会是赢家。股市、油价及美元的表现均受到了冲击。(完)