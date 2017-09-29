焦点：美国白宫为新税改计划辩护 共和党准备推进立法

2017年8月22日，美国华盛顿，翻修后的白宫。REUTERS/Yuri Gripas

路透华盛顿9月28日 - 就在美国共和党议员准备推进税改的实际立法时，白宫周四出面奋力为新税改计划辩护，回应外界的批评。外界质疑新税法将帮助富人而损害较低阶层的利益。

美国总统特朗普推出新税改计划并称之为“中产阶级的奇迹”一天之后，白宫国家经济委员会主任柯恩表示，他不能保证所有美国中产人士都能看到自己的税单金额下降。

“我无法保证这一点。你或许能在这个国家中找到税负没有减轻的人，”柯恩在白宫一次简报会上对记者称。

柯恩称，部分人士的税负可能不会降低，但坚称整个中产阶级将会受益。

“我们的税改计划旨在确保对中产阶层美国人减税，”柯恩对记者表示。“这是我们花费这么多时间要做的事，我们有许多工具可以确保我们这样做，这就是我们要做的。”

据独立分析师，特朗普对企业和个人的减税计划将使十年内联邦收入减少逾5万亿美元。

美国已经有20万亿美元的债务，这项税改计划虽然在减税操作方面非常具体，但对于如何抵消由此造成的联邦收入减少造成的影响，该计划没有提供细节。

一些批评人士称，如果国会不能就抵消4万亿美元税收减少达成一致，那么这项税改计划可能需要调整。

该计划要把企业税率从35%降至20%，小企业税率从39.6%降至25%，个人最高税率从39.6%降至25%。特朗普政府并未说明税改计划中累进税率级距所对应的收入水平。

美国国税局每年会为了通胀而调整税款拨备，以避免个人和企业突然发现自己落入不同的税级。

一些抨击人士亦担心该计划会如何冲击美国富人和穷人之间的收入落差。

民主党人士严厉批评该计划等于是向富人和企业送上厚礼，尽管特朗普保证富人将不会从中获得好处。抨击人士则把矛头对准了共和党人士计划把最低个人税率的税级从10%提高至12%。

共和党籍的众议院筹款委员会主席、议员Kevin Brad则驳斥这种批评是无的放矢。

但在他们能够展开实际的税改立法之前，参众两院将必须采取一项2018财年的预算决议，当中包括了一称之为“协调”的程序工具。如果共和党打算无需奥援下在参议院推动税法法案，该程序是至关重要的。

直至本周，预算决议案的推动仍受到众议院共和党人内讧的牵连。但众院预算委员会主席Diane Black周五告诉路透，她预计该议案会在10月5日的投票中获得通过。

“我们绝对会拿到足够的票数，”共和党人Black说道。“税改是众望所归。”

议员们将面临在减税、税制漏洞、以及包括税收优惠等其它“扩大税基”方面削减4万亿美元的博弈，相关利益集团和游说人士将对此进行辩护。

“这会让医改看起来很简单，”参议员科克(Bob Corker)在参院最近一次推翻奥巴马医改的努力失败的次日说道，科克为财政鹰派人士。他表示，如果议员们无法就足够大的税基达成一致，计划的目标可能就无法达成。

共和党人计划在1月前让税改法案完成签署成为法律。独立分析师认为，共和党或许能在2018年上半年的某个时点完成立法。(完)