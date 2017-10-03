白宫再度否认与朝鲜就核问题进行通话

路透华盛顿10月2日 - 白宫周一排除与朝鲜进行对话的可能性，即使对话，也只会讨论被扣留在朝鲜的美国公民问题。这似乎再次反驳了国务卿蒂勒森的说法，蒂勒森之前称，华府在与朝鲜就核武和导弹计划进行直接沟通。

“我们已明确表示，现在不是进行对话的时机，”白宫发言人桑德斯(Sarah Sanders)对记者表示，重申了总统特朗普周末的推文立场。在外界看来，特朗普的推文多少削弱了蒂勒森的威信。

“唯一进行过的对话是...释放被扣押的美国人，”桑德斯表示。“除此之外，现在不会与朝鲜进行对话。”

蒂勒森周六在到访中国期间表示，美国在与朝鲜就核武和导弹计划进行直接沟通，但朝鲜没有表现出对话有兴趣。

特朗普后来打消了与朝鲜进行对话的可能性，称这是浪费时间。

“我告诉蒂勒森，尝试和小火箭人谈判是浪费时间，”特朗普发表推文称。

“省点力气吧，蒂勒森，我们会做必须做的事情！”特朗普说。

白宫与国务院在政策问题上似乎存在分歧，这并不是第一次，不过当被问及特朗普是否仍然信任国务卿蒂勒森时，桑德斯回答称：“他是信任的。”

一位高级政府官员表示，蒂勒森是口误。

“我认为这只是他的口误。他只是在承认这样一个事实，即我们的确有沟通渠道，而且如果以后什么时候朝鲜的行为发生变化，我们或许也有理由和他们谈谈，”这位官员说。

另一位美国官员表示，蒂勒森为了迎合中国的意愿，可能夸大了美朝通信线路的状况。中国方面一直敦促美国采取更多行动，以吸引平壤方面回到谈判桌。(完)