尽管美国务卿提议同朝鲜谈判 但白宫官员称时机还未到

路透华盛顿12月13日 - 美国白宫一位官员周三称，在朝鲜(北韩)改善其行为前，不会同该国举行谈判。这让人对美国国务卿蒂勒森作出的愿意不预设条件随时开始谈判的提议有所质疑。

“鉴于朝鲜最近的导弹试射活动，现在显然不是时候，”一位白宫官员对路透称。

蒂勒森周二表示，美国“愿在朝鲜准备谈判的任何时候进行谈判”。这似乎背离了美国的一项关键要求，即平壤必须先接受，任何谈判都必须以朝鲜放弃核武器为基础。

白宫未透露美国总统特朗普是否同意该项提议。特朗普对朝鲜在措辞方面比蒂勒森强硬。

蒂勒森是在华盛顿智库大西洋理事会发表此番言论的。而在一天后，这位不愿具名的白宫官员却就同朝鲜进行外交接触提出了更严格的要求。

“政府内一致坚持认为，与朝鲜的任何谈判，必须等到朝鲜政府的行为有了根本改善，”这位官员说。“正如国务卿本人说过的，需要的条件必须包括但不仅限于，停止进一步的核导试验。”

不过，蒂勒森在讲话中并没有明确把冻结试验作为谈判开始的一项必要条件。他表示，如果平壤方面决定在谈判期间再搞一次试验，“谈判将会很艰难”，要想谈出成果，需要“安静一段时间”。

美国国务院发言人Heather Nauert周三的表态似乎较蒂勒森的说法有所后退，称只有朝鲜方面在一段时期内停止核武与导弹试验，才有可能开始谈判。

“当然我们现在还没有看到这一点，”她对记者表示，坚称蒂勒森并未发表新政策，而是和白宫方面“保持一致”。

中国外交部发言人陆慷在蒂勒森讲话后表示，中方欢迎一切有利于缓和紧张、推动对话解决问题的努力。

国际文传电讯社援引俄罗斯外长拉夫罗夫的讲话称，俄方也对蒂勒森的声明表示欢迎。(完)