上任仅10天的白宫通讯联络主任斯卡拉穆奇被美总统特朗普解职

路透华盛顿7月31日 - 据消息人士透露，美国总统特朗普周一以不堪入耳的发言为由，解雇了刚刚任命一周多时间的白宫通讯联络主任斯卡拉穆奇(Anthony Scaramucci)，上台甫六个月的共和党政府正在经历新一轮人事变动。

斯卡拉穆奇离去前的一周，算得上是特朗普总统宝座最为风雨飘摇的一周之一。其间共和党改革美国医保体系的重大努力在国会遭遇失败，特朗普的新闻发言人和前幕僚长也双双去职，白宫的内部矛盾日益公开化。

斯卡拉穆奇栽在了他上周对《纽约客》杂志发表的评论上。他在讲话中攻击时任白宫幕僚长普理伯斯(Reince Priebus)和特朗普的首席策略师兼高级顾问班农(Stephen Bannon)，用词不堪入耳。

“总统当然觉得，Anthony(斯卡拉穆奇)的言论对于那样一个职位的人来说，是不合适的，”白宫发言人桑德斯(Sarah Sanders)对记者表示。

一位政府官员称，新任白宫幕僚长凯利(John Kelly)要求斯卡拉穆奇离职。目前白宫人心涣散，这位退役海军将军被赋予收拾局面的的重任。

桑德斯表示，白宫的工作流程不同于以往，现在所有人员将向凯利报告，其中也包括特朗普的女儿Ivanka及女婿库什纳(Jared Kushner)。

斯卡拉穆奇这位言语粗鲁的纽约金融家，在获得特朗普任命仅仅10天后即旋风式下台。他于2005年创办了SkyBridge Capital对冲基金投资公司。(完)