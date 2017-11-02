企业并购：WPP就贝恩拟收购ADK一案的争执采取法律行动

* WPP称贝恩资本的出价低估了Asatsu-DK

* WPP寻求仲裁及法院的临时禁制令

* Asatsu-DK称WPP曾说计划终止结盟

路透东京11月2日 - 全球最大广告集团WPP及其伙伴日本Asatsu-DK Inc(简称ADK)间，就贝恩资本(Bain Capital)拟出价13.5亿美元收购ADK一事的激烈争执加剧，WPP称正采取法律行动。

WPP是ADK最大股东，持股约25%。ADK支持贝恩的出价，但WPP和其他股东表示出价大大低估了该公司。

WPP正分别向日本一仲裁机构和东京地方法院寻求仲裁及临时禁制令，要求宣告ADK终止他们的业务结盟是无效的。

WPP还表示，希望取得ADK无权请求或要求WPP出售其持股的宣告。

ADK上个月表示希望结束这种结盟关系，并且已经要求WPP将持股卖给贝恩资本。

ADK周四发表声明称，WPP周三通知该公司其正计划中止结盟，指责ADK与摩根士丹利达成套保合约，违背了两家公司之间的协议。

ADK补充称，并不认为套保合约违反了协议。

WPP和ADK在1998年结盟，成立合资公司、共同发展客户并互换股权。ADK持有2.43%的WPP股权。

尚不能立即联系到贝恩资本的代表发表评论。(完) (编译 张若琪/王兴亚；审校 孙茉莉)