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焦点：中国2018年料超过日本 成全球最大天然气进口国
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January 3, 2018 / 7:03 AM / a day ago

焦点：中国2018年料超过日本 成全球最大天然气进口国

1 分钟阅读

路透新加坡1月3日 - 政府大力治理污染的行动势必让中国在今年超越日本，成为全球最大的天然气进口国。天然气被用来替代高污染的煤炭。

2017年11月13日，日本海域，一艘运送液化天然气（LNG）的船。REUTERS/Issei Kato

中国已经是石油和煤炭的最大进口国，还是继美国和俄罗斯之后的全球第三大天然气消费国，但由于国内产量不能满足需求，大约40%的需求量依赖进口。

汤森路透Eikon数据显示，中国2017年管道天然气和液化天然气(LNG)进口量可能超过6,700万吨，较上年增长超过四分之一。仅LNG进口量就增长了逾50%。

数据包含LNG油轮抵达中国数量，及月度输气管进口估值，这些都是初步数据，因目前尚无法取得12月的数据。

官方及运输数据显示，中国目前仍落后于日本，年度天然气进口约8,350万吨，全数是LNG，不过中国9月和11月整体天然气进口则是两度超越日本。

多位分析师表示，照这样趋势下去，中国2018年应可超越日本。

“未来几年LNG及输气管进口都将持续增加。我们预期中国将在2018年取代日本，成为全球最大天然气进口国，”能源谘询机构Wood Mackenzie亚洲天然气暨LNG资深经理Miaoru Huang表示。

“不过日本将保有最大LNG进口国身分直到2028年前后，”她补充称。

图表：中国和日本天然气进口比较 reut.rs/2CKMcCE

中国去年开始推行“煤改气”计划，让数以百万计的家庭及许多工业设施从原先的使用煤炭改用天然气，藉此整治大气污染。该行动致使LNG进口需求飙升。

澳洲、卡塔尔和马来西亚为中国三大LNG供应国；管道天然气进口则来自中亚及缅甸。一条连接中国至俄罗斯的管道目前正在建设中。

老牌LNG进口国进口的船货大多根据长期合约，每月定量进口，价格与油市挂钩。与此不同的是，许多中国公用事业是在有需要时，才短时间内到现货市场订购LNG，比方说在当前冬季需求高峰时。

受此影响，亚洲现货LNG价格自6月以来已翻涨一倍以上，至每百万英热单位(mmBtu)11.2美元，创2014年11月以来最高，让LNG成为2017年表现最强劲的大宗商品之一。

需求飙升已使中国在2017年超越韩国，成为全球第二大LNG进口国。

图表：中国自各国的LNG进口情况VS亚洲现货LNG价格

tmsnrt.rs/2Bz7Oo8(完)

编译 王兴亚/张明钧/张若琪 审校 艾茂林/于春红/汪红英

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