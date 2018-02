综述：美国推出对朝新制裁 特朗普警告可能进入“第二阶段”

路透华盛顿/首尔2月23日 - 美国周五宣布实施最大规模制裁措施,旨在迫使朝鲜放弃核武与导弹计划。美国总统特朗普警告称,如果这些制裁不见效,将采取“第二阶段”的举措,那“对世界而言可能非常非常不幸”。

从美国财政部网站声明中看到,为应对特朗普政府在国家安全方面的最严峻挑战,美国财政部对一名个人、27家公司和28条船只进行制裁。

美国还提议把一些实体列入联合国制裁行动的黑名单,“旨在切断朝鲜获得石油和出售煤炭的非法海上走私活动”。

在与澳洲总理特恩布尔举行的新闻发布会上,特朗普明确提到军事选项。特朗普政府已数次表示,军事选项仍在考虑范围之内。

“如果这些制裁不起作用,我们将不得不启动第二阶段制裁,”特朗普说。“第二阶段可能极为严厉,对全世界可能将是非常、非常不幸的事。不过,但愿这些制裁能发挥作用。”

制裁目标包括一名持台湾护照的人士,以及中国大陆、香港、台湾和新加坡的航运和能源公司。制裁内容包括冻结这些企业和个人在美资产,并禁止美国公民和他们打交道。

美国财政部表示,这些制裁旨在干扰朝鲜船运和贸易公司以及船只,并且更进一步孤立朝鲜。美方行动的目标也指向了船只位置在以下这些地区,或者在这些地区注册或悬挂其旗帜的船只,包括:朝鲜、中国、新加坡、台湾、香港、马绍尔群岛、坦桑尼亚、巴拿马和科摩罗。

上月,三位西欧情报界消息人士对路透说,朝鲜去年运送煤炭至俄罗斯,之后转运至韩国和日本,可能有违联合国制裁决议。

**缺少针对中资银行的行动**

美国财长努钦(Steven Mnuchin)称,新的制裁措施有助于防止朝鲜通过“偷摸的海上活动”,来规避针对煤炭及其它燃料贸易的限制。

努钦表示,朝鲜目前正在使用的航运其实都在受到制裁,美国政府已经“向公众发布了建议警示,提醒他们继续为来往朝鲜的货物航运提供便利的行为,将面临严重的制裁风险”。

华盛顿智库Foundation for the Defense of Democracies的Jonathan Schanzer称,周五的举措是财政部“针对朝鲜最大规模的制裁”。

“今日唯一缺少的是针对中资银行的行动,”他说。“我们知道他们继续在破坏我们孤立朝鲜的努力。”

韩国对美国的制裁行动表示欢迎,称这些举措将“对那些与朝鲜非法交易的人予以警告,从而支持国际社会执行联合国安理会决议。”

日本共同社称,日本防卫大臣小野寺五典也表示支持新的制裁举措。

台湾方面表示与美方保持接触,并会对怀疑帮助朝鲜的个人和实体进行调查,同时还呼吁台湾企业和个人勿要违反联合国制裁规定。

路透无法确定被列入美国新制裁名单的中国企业的联络信息。(完)