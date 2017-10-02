焦点：想赌2018年油价涨至100美元？ 部分投资人已下注

路透伦敦9月29日 - 当原油价格2016年初崩跌至每桶27美元时，多数行业高管称之前每桶100美元的油价已成绝响。

时间过了近两年之后，随着全球原油过剩局面出现缓解迹象，石油期权市场押注每桶100美元的合约交投活动出现大增，暗示部分油市多头正在押注油价可能在明年的这个时候来到这个价位附近。

原油价格已经触及2015年以来最高，而在本周挑战每桶60美元失败后，涨破此一关卡的机率似乎比较渺茫。

但这并未阻止部分投机客逢低买进2018年12月行权价为每桶100美元的买权。

2018年12月行权价每桶100美元的买权未平仓合约LCO10000X8在一周之内暴增两倍，至逾30,000口，接近2017年12月交投最热络的行权价60美元买权。2018年12月原油买权将于明年10月到期。

尽管单看该数据还不能暗示投资者是否已买入或卖出这些合约，但这确实说明，油价在略超一年后接近100美元的前景，并不像一些较乐观的多头所预想的那么遥不可及。

而且，这是目前对2018年全年最高的行权价。

2018年布兰特原油期权合约最高行权价图表：

tmsnrt.rs/2yhjPwg

即便100美元短期还不可能达到，但未来几个月看涨的理据明显增加。明年需求势将首次超过1亿桶/日的关口，同时石油输出国组织(OPEC)供应可能至少在2018年的部分时间仍将受到抑制。

行权价每桶90美元的12月买权已吸引到大量交易员和投资者的兴致。

三年来油价持续低迷，促使企业将开采预算削减数以十亿计美元，意味着正在进行的新项目也相当少。

“我们极其确信，未来三到五年油市将是一个很好的投资领域，”Richard Robinson表示。他管理着全球能源基金Ashburton Investments，该基金管理的资产约为100亿美元。

“历史上看，支出不足的表现疲弱阶段，正如我们过去五至八年所看到的那样，接下来会是长度相同的表现出色阶段，”Robinson表示。他倒是没有预言油价会达到100美元。

“支出缺乏通常会自食其果。由于库存不久将达到平衡，市场心理会随之发生变化，而投资者提出的问题也将改变。根据目前的势头，我们预计随着油价走高，将会出现重大机遇。”

2018年布兰特原油看涨的理据增加(图表)：tmsnrt.rs/2yRV2vN

尽管如此，在最近的路透月度油市调查中，最乐观的预测也只是油价到2020年将达到每桶80美元。

这种谨慎心态，部分缘于石油输出国组织(OPEC)内外的生产商可能趁油价大涨之机来提高产量，尤其是美国页岩油生产商。

OPEC与包括俄罗斯在内的11个伙伴国，已承诺于今年1月至明年3月间减产180万桶/日，希望藉此迫使持续三年之久的原油供应过剩能逐渐枯竭，从而推升油价。

图表：布兰特原油期货最近一次触及每桶100美元： reut.rs/2yPW63j

**“油价在50美元时供不应求”**

不过能源顾问公司Energy Aspects指出，目前需求正在“攀升”，明年可能增加至1亿桶/日。

“如果需求不放缓，全球对石油的需求量，将远多于油价在50美元时页岩油行业所能供应的量。我们的意思并不是现在石油太少，其实有很多，”该公司在报告中表示。

“我们的重点在于，油价在50美元时供应不够多。我们并不否认需求增长可能从2026年左右出现实质放缓...但遗留项目数量将在这十年期间触顶，而且可能会比需求达到顶峰的时间早很多，从而造成失衡。”

对冲基金经理Pierre Andurand在8月对金融时报表示，油价很有可能达到100美元。

“2014年，在油价徘徊于每桶110美元左右四年之后，多数分析师当时说油价永远不会回到100美元以下...而现在大家却又说，油价永远回不到当初的高价了。但我并不认同这种看法，即原油生产成本已经结构性下降，而且电动车将对需求产生足够大的冲击，”他对英国金融时报表示。

OPEC达成减产协议的最初六个月，全球原油库存几乎没有变化，但如今库存水平看来终于下降，而且实货市场也显露出至少三年来未曾见过的强劲态势。实货市场经常是期货市场状况的晴雨表。

投资者为布兰特油价持续上涨前景而布仓。基金经理持有的布兰特原油期货与期权多仓为2月以来最高，较6月触及的18个月低点已经增加了逾一倍。

被誉为能源市场之神的美国投资者Andy Hall在8月份关闭了旗下的旗舰基金--20亿美元的Astenbeck Master Commodities Fund，当时油价刚刚突破52美元。现在的问题是，那些潜在乐观者的耐心能维持多久。(完)