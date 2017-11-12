综述：APEC领导人同意特朗普观点 表示希望打击“不公平贸易”

路透越南岘港11月11日 - 亚太地区领导人在周六发表的声明中一致同意，要解决“不公平贸易行为”以及“扭曲市场的补贴”等问题，这份声明带有美国总统特朗普力图重塑全球贸易版图的印记。

2017年11月11日，越南岘港，参加APEC领导人非正式会议的各国领导人合影。REUTERS/Hau Dinh

本次在越南举行的亚太经合组织(APEC)峰会显示出，特朗普的“美国优先”政策与青睐多国协定的传统共识之间截然不同的愿景。

在APEC峰会间隙，11个国家继续设法推进跨太平洋伙伴关系协定(TPP)的谈判。在今年初特朗普以保护美国就业机会为由退出后，这项协定的前景成疑。

APEC的21个成员国本次发表的联合声明与去年的公报大相径庭。

“我们将共同努力，使贸易更具包容性，支持改善市场准入机会，并解决不公平贸易行为问题，”声明写道，“我们急切呼吁取消扭曲市场的政府补贴以及其它由政府或相关实体所提供的支持。”

这些言论呼应了特朗普在岘港讲话的主题。

此外，声明中还提到了在广泛协定之外，缔结双边贸易协议的重要性，并呼吁世界贸易组织(WTO)作出改进。2016年的声明并没有批评WTO。

特朗普表示，其他国家不按规定行事，采用国家补贴以及其他扭曲贸易的措施，为此美国已经受到损失。这种做法使亚洲国家获得巨大的贸易顺差--中国的贸易顺差最大。

本周稍早，各国的贸易和外交部长为APEC声明中使用的措辞争执不已，官员们表示，有20个国家一直在与美国较劲，因为后者要求改变传统的措辞。

这些国家仍然设法将推动自由贸易和反保护主义这些提法写入了最终声明。

**TPP协议谈判继续推进**

为推动多边贸易协定原则的进展，TPP成员国就一些核心要素达成一致，在美国缺席的情况下继续推进协议。

加拿大最后一刻的抵制令会谈看上去疑云重重，但成员国的部长们宣布，就这项被重新命名为跨太平洋伙伴关系全面及进步协定(CPTPP)接近达成一致。

日本经济再生大臣茂木敏充表示，他希望协议的推进将为唤回美国发挥作用。

原有协定中的约20项条款被暂时挂起，包括一些有关保护劳动者权利和环境的条款，不过多数还是有关知识产权。

加拿大表示，希望确保签署的协定能够保护就业机会。加拿大在TPP成员国里是仅次于日本的第二大经济体。(完)