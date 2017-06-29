综述：人工智能成达沃斯热门话题 带来巨大经济增长空间亦将成就业“杀手”

作者 林琦

路透大连6月29日 - 在本周举行的大连夏季达沃斯论坛上，人工智能（AI）成为热门话题。不仅小型机器人的展示，人工智能、人与机器人等方面的讨论座无虚席，机器人个性设计的演示课亦吸引大批观众，这些热络场景，正是当前人工智能第三次浪潮的一个缩影。

与会嘉宾认为，人工智能的大量推广和运用，将给全球经济带来十多万亿美元的经济增长空间，不过在提高生产效率和降低生产成本的同时，亦将给人类就业带来一些挑战，人工智能或会成为部分行业的就业“杀手”。

“本次的主题是包容性增长，就是在保持可持续增长的同时优化增长方式。那么利用技术提高生产效率，就是很重要的驱动力，人工智能的本质就是提高各行业的生产效率。”人工智能专家、英语流利说首席执行官（CEO）王翌在论坛间隙对路透表示。

以小i机器人闻名业内的上海智臻智能董事长兼CEO袁辉在专访中亦指出，第四次工业革命的本质就是技术革命，就是以人工智能为代表的技术颠覆和创新，“离开人工智能来谈工业4.0，几乎是不可以想象的。”

本周二至周四在大连举行的第11届夏季达沃斯论坛以“在第四次工业革命中实现包容性增长”为主题，重点关注科技进步中的商业模式与政策创新，旨在引导全球增长模式向更具包容性的方向转变。

人类已经历三次工业革命，分别以蒸汽机、电气化和信息化为特征。而大数据和云计算等技术的日趋成熟，使得已研究了六十多年的人工智能再次站上前台，并推动第四次工业革命的到来。

人工智能已成为全球科技界的热点，苹果(AAPL.O)、脸书(FB.O)、微软(MSFT.O)、IBM(IBM.N)、谷歌等巨头均在积极发展自己的人工智能技术，例如苹果Siri、谷歌的AlphaGo、IBM的沃森平台、微软小冰等。

国际知名的两大咨询公司--埃森哲和普华永道亦在本次论坛期间不约而同地发布人工智能行业报告。埃森哲报告认为，至2035年，人工智能有潜力拉动中国年增长率上升1.6个百分点，这意味着人工智能将为当年中国的经济总增加值额外贡献7.1万亿美元。

而普华永道认为，至2030年人工智能将为世界经济贡献15.7万亿美元，超过中国与印度这两国目前的经济总量之和。其中中国和美国有望成为人工智能最大受益者。

**行业受益、就业失去？**

埃森哲报告认为，至2035年，人工智能将重振中国产业，其中制造业、农林渔业、批发和零售业将是利用人工智能获益最多的三个行业。

举例而言，在制造业中，物联网等前沿技术已为智能系统的无缝整合创造了有利条件。此外，人工智能可以弥补当前各种自动化和学习技术与更先进模式之间的鸿沟。人工智能可以在2035年为该行业额外带来2.7万亿美元的增加值。

而普华永道指出，总体而言，由于人工智能将提高生产力和产品价值，并推动消费增长，因而零售业、金融服务和医疗保健将是最大受益行业。

各行各业提高效率的背后，自然就是机器代替人的进程。

袁辉认为，那些重复的标准性工作，且流程可以被清晰地定义的工种，在不同时间节点将面临人工智能的巨大冲击。那些对人类思想或感情依赖较少的工作，都将面临长期失去的可能。

“如果现在还有人抱怨象机器一样地工作，那么你的（失业）危险即将到来。”他说。

去年小i机器人帮助中国建设银行(601939.SS)建立智能客服中心，每天可以应对300万个会话，节省了9,000位人工客服。

而IBM大中华区董事长陈黎明则持不同观点。他在论坛上发表演讲时指出，随着人工智能、第四次工业革命的到来，有些岗位一定会消失，但是同时会在很多意想不到的领域创造出更多的岗位。人工智能取代人类的问题，并不必太过担忧。

“第四次工业革命解决了大脑延伸的问题，我相信不会因为智能的延伸而导致大规模的失业，这一点我是深信不疑。”他说。

**政府与企业需采取行动**

普华永道报告称，为了发挥出最大潜能，人工智能创造的巨大商机需要强有力的管理和新的运营模式来巩固。

“人们需要在人工智能的设计和应用初期即介入，实行有效控制，以确保实现人工智能的积极潜能，同时应预警各方利益相关者，如超出合理控制范围运行将会引发的可能后果。”报告称。

埃森哲认为，为了充分开启人工智能重新激活中国经济增长并振兴产业的潜能，政策制定者必须做好全面准备，从而确保当人工智能更深入地融入人类生活时，能够妥善应对智力、技术、政治、道德和社会等方面的必然挑战。

报告指出，最近所做的调查显示，近四分之三的受访中国企业领导者认为，人工智能将在未来三年内改变其所在行业。无论身处何种行业，管理者都应积极把握这些由人工智能推动的颠覆因素，并将人工智能整合到自身战略之中。

王翌表示，企业界应该开始全面审视自己业务的全流程，发现可以提高效率的环节。目前企业界存在的许多低效率环节，都可以通过人工智能来提升效率。

“AI与各行业的结合，不会一蹴而就和从天而降的，其中很重要的步骤就是数字化转型，业务首先要数字化，才能AI化。”他说。

他还认为，在人工智能浪潮中，政府一方面应对涉及人身安全、国家安全和金融安全等重大问题提前做好风险防控，另一方面亦要适时发现对社会和公众有益的人工智能驱动的技术和产品，象扶持新能源车一样，为它们装上腾飞的翅膀或安上助推器。（完）