综述：亚洲制造业进一步扩张 但中国仍是全球增长的一大风险

路透香港12月1日 - 亚洲以制造业为支柱的主要经济体上月工厂活动创数年以来最快扩张速度，受电子产品的强劲需求提振，这将为亚洲的央行明年转向收紧货币政策提供更多理据。

资料图片：2014年10月，江苏常熟，奇瑞捷豹路虎汽车生产线。REUTERS/Aly Song

周五公布的工厂活动调查大多表现强劲。而在一天前，韩国央行宣布升息，成为三年来首家升息的亚洲主要央行。

韩国升息或许是该地区的一个转折点，因马来西亚和菲律宾等国央行明年可能会升息。

韩国、日本和台湾的工厂活动强劲扩张，但并非所有国家工厂活动都是如此，中国抗击雾霾的行动令该国制造业活动增长放缓。

分析师预计，亚洲央行即便收紧货币政策，其步伐也将是缓慢的，会追随美国的做法。美国料将在12月再度升息，2018年还将再升息三次。美国和欧元区的制造业调查将于周五稍晚公布，调查料显示增速甚至比亚洲更快。

“我们看到第三季的强劲动能延续到第四季，”澳新银行亚洲研究部主管Khoon Goh表示。

“全球形势正在改善...表明亚洲央行将开始政策正常化。值得注意的是，这并非是彻底紧缩周期的起点，而是撤出非常宽松的政策。”

印度截至9月的三个月经济增速加快，表明景气走出全国性营业税推出、及令人震惊的大额纸币废除所带来的冲击而回升。

不过，分析师表示，中国仍是全球经济成长面临的最大风险因素之一。

中国今年前九个月经济增长6.9%，表现好于预期，受益于建筑荣景和出口旺盛。

但中国当局减少空气污染的努力导致最近几个月制造业活动降温。

财新中国11月制造业PMI指数降至50.8，预估为50.9，10月为51.0。尽管仍高于50的荣枯分水岭，但该指数已小幅降至五个月来最低水准。

周四公布的中国11月官方制造业PMI数据显示制造业活动意外上升，但财新/Markit数据更注重中小型企业，外界将其视衡量民间企业活动的更好指标。

中国减少企业和金融风险的举措亦打压人气。资产管理行业的全新规则，打击小微贷款，以及国有企业重庆钢铁(601005.SS)债权人录得亏损，均冲击了市场，令政府公债收益率涨至三年高位，并带动股价大跌。

中国是否有能力在执行这些改革措施同时不损及经济成长，对于亚洲经济前景至关重要。中国政府料将把明年经济成长目标定为约6.5%。

凯投宏观(Capital Economics)中国经济学家Julian Evans-Pritchard称，“我们预计未来几个月经济成长动能将进一步减弱，因信贷成长放缓、财政支持减少、且环保监管等因素影响加剧。”

**科技荣景**

本周科技股遭遇全面抛压，已引发电子产品和组件当前旺盛的需求是否已触顶的疑虑，还是投资者只是简单地转身投资银行等其他类股。

就目前经济数据来看，亚洲电子产品生产商态势仍还不错。

日经/Markit韩国11月制造业采购经理人指数(PMI)从10月的50.2升至51.2，为2013年4月以来最高。日本11月制造业活动增速为逾三年半来最快[nB9S1ME01L]。台湾11月日经制造业PMI升至56.3，创逾六年半新高。

“即便因智能手机相关产品带来的需求开始减弱，但在全球经济回升之际，2018年前景仍亮丽。”汇丰大中华区经济学家王然(Julia Wang)说道。

日本第三季资本支出强劲增长，预示国内生产总值(GDP)增长率将会被上修。另一项数据显示，日本10月失业率持稳在2.8%，求才求职比创近44年高位。

韩国11月出口增长放慢，但仍为连续第13个月扩张；11月通胀速度降至11个月来最慢，强化了新一轮货币收紧周期将会循序渐进的观点。(完)