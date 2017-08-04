综述：澳洲央行对经济增速看法乐观 但预计就业和薪资改善空间不大

路透悉尼8月4日 - 澳洲央行对于未来两年经济加快增长更有信心，但预测失业和薪资增长改善不大，这暗示官方利率还将在当前水平再保持一段时间。

在周五公布的货币政策季度声明中，澳洲央行预测未来两年经济将增长3%左右，“高于趋势水平”。

澳洲统计局公布的4-6月季度零售销售数据也支持了央行的乐观看法。数据显示，该季零售销售增长1.5%，为四年来最大增幅。

这就是说整体消费者支出增长几乎肯定会从第一季的0.5%回升。

“总的来说，这是个大大的惊喜，”西太平洋银行分析师Matthew Hassan说。

“虽然零售销售报告只反映一部分经济情况，并不总能和季度消费支出数据相呼应，但数据从第一季的几近持平飞跃到第二季的强劲表现，是个明显的正面信号。”

澳洲7月新车销售连续第三个月创纪录新高，也增强了国内消费回升的迹象。

就业市场也显现出生机勃勃的部分迹象。

自年初以来，增加了大约16.5万个全职就业岗位，平均工作小时数和就业参与率双双上升。

企业获利正在增长，同时企业信心和现状指数均处在2008年以来最高水准。

自今年以来全球增长普遍上升，也提振澳洲央行的乐观信心；与此同时，铁矿石价格一直上升，提升澳洲的贸易条件。

确实，过去八个月，澳洲有七个月都写下贸易顺差。

“GDP增速似乎在6月当季回升，”澳洲央行称。“此外，随着矿业投资下滑带来的拖累走向尾声，以及资源出口继续大力增长，GDP增速应继续回升。”

**薪资增长恐迟滞**

但澳洲央行仍预计失业状况将鲜有改善，到2019年底失业率料将略低于5.5%。澳洲目前的失业率为5.6%。

不充分就业水平已经接近纪录高位。

这样的闲置劳动力将可能令薪资增长和通胀维持迟滞，尤其是在家庭背负高额债务的情况下。C//家庭债务与收入之比已经跃升至创纪录的190%。

决策者重点关注的核心通胀率，今年稍后预计只能到达澳洲央行长期目标区间2-3%的底部。

2016年年初以来，通胀率一直低于目标水平，也是央行去年将利率降至历史低位1.5%的最主要原因。

该行指出，未来几年公用事业价格涨幅料将超过最初的预期，会大幅提升总体消费者物价。

该行还针对澳元兑美元进一步上涨发出警告。该货币对自6月以来已累计上涨近7%，接近0.8000美元。

“汇率进一步升值可能会使经济活动和通胀升势慢于当前的预估，”洛威说。(完)