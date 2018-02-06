综述：澳洲央行维持利率不变 坚持对经济的乐观看法

路透悉尼2月6日 - 澳洲央行周二召开今年首次政策会议，会上该央行对国内经济形势维持乐观论调，保持稳定的利率政策路径，即便全球市场跳水。

最近几周强劲的经济数据支撑了澳洲央行的乐观看法，其中周二公布的第四季零售销售数据强劲，预示着家庭支出的良好前景。

澳洲央行维持利率在1.5%不变，甚至都没提及全球市场大跌走势。美股隔夜创2011年以来最大单日跌幅。

澳洲隔夜拆款利率迄今已经有一年半未曾调整过，这是1990年代中期以来保持不变的最长时间。

“低利率水平正在继续支持澳洲经济，”澳洲央行总裁洛威在政策决定声明中表示。

“在减少失业和促使通胀向目标水准回归方面预计将取得更多进展，虽然过程可能是渐进的。”

该行略为上调了对国内生产总值(GDP)增长率的预估，认为未来几年平均“略高于3%”。

“今年夏天的数据符合这种展望。”洛威补充说。

**数据稳健**

澳洲统计局周二公布的数据显示，第四季整体而言，经通胀调整后的零售销售增长0.9%，好于预期水平；前一季仅增0.1%。

鉴于家庭支出在年度经济增长中占比高达57%左右，零售销售的复苏极大地改善了GDP增长的前景。

其他方面消费支出情况亦较理想，1月新车销售再创新高。此外，企业信心和消费者信心指标近几周也有提升。

第四季GDP数据预定3月7日出炉。

尽管如此，洛威表示，家庭消费仍是澳洲央行眼中不确定性的根源。

家庭债务创纪录高位且薪资增长疲软，一直令消费者支出承压，这也是澳洲央行不急于将利率从纪录低位调升的一个理由。

截至目前，通胀率已有两年多处于澳洲央行2-3%的目标下方，而且预期仅会逐步上升。

利率期货市场走势暗示，11月之前澳洲央行升息的可能性约为50%，市场预期明年初几乎肯定会升息。澳洲央行声明公布后，澳元兑美元进一步下跌至0.7849美元。

周二公布的其他数据显示，澳洲12月份录得贸易逆差13.6亿澳元(10.7亿美元)，分析师原本预测为顺差2亿澳元。

然而，11月份的数据从逆差6.28亿澳元大幅修正至顺差3,600万澳元，部分反映了铁矿石和煤炭的最新价格。(完)