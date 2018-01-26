综述：通胀落后于强劲经济表现 令日本央行政策左右为难

路透东京1月26日 - 日本12月通胀表现继续落后于强劲经济复苏，让该国央行在如何退出危机时期的刺激政策上陷入两难。就连央行部分委员也警告称，如果刺激政策维持过久，将开始弊大于利。

周五公布的政府数据显示，日本12月核心消费者物价指数(CPI)较上年同期上升0.9%，与11月数据持平，远低于日本央行2%的目标，支持继续维持当前超宽松立场，尽管其他主要央行已经开始回撤。

不过日本央行12月政策会议记录显示，日本央行部分委员开始对维持政策长期宽松感到担忧，表示如果经济继续复苏，该央行应考虑加息或减缓风险资产购买。

“一位委员表示，当预期经济活动和物价表现继续改善时，日本央行应考虑是否有必要调整利率水平，”会议记录显示。

东海东京调查中心首席经济学家Hiroaki Mutou表示，核心消费者通胀有可能暂时触及1%，但随着来自石油成本上涨的推动力开始减弱，通胀率不会在该水准维持很久。

核心通胀价格指数包括成品油，但不包括震荡较大的生鲜食品价格。

“一段时间之内，日本央行将很难开始撤回货币政策。市场对日本央行的退场策略一直非常紧张，央行的细微动作很容易影响汇市，”Mutou表示。

**汇率问题？**

日本一直受到主要经济体的注意，因其大规模量化宽松计划已打压了日圆，进而给出口商带来利好。但日本政府一再表示，这些政策并非是 为了影响汇率。

最近几周美元全线走软，增加了日本央行政策的复杂性，因强势日圆可能削弱经济增长，并使央行退出超宽松政策的时间进一步延迟。

日本财务大臣麻生太郎周五表示，主要经济体已达成一致，避免为获得贸易竞争力而将目标对准汇率水平。

麻生太郎是在谈到美国总统特朗普和财长努钦有关美元汇率的评论时做出上述表示的。过去几周美元全线下滑。

欧洲央行总裁德拉吉周四警告美国“弱势美元”讲话违反共识，该行可能需要检讨其货币政策策略。

**臆测缩减刺激措施**

受出口繁荣及消费增长推动，日本经济在7-9月连续第七个季度扩张，为1994年以来最长连续增长走势。

更加光明的经济前景令人臆测，日本央行将追随美国和欧洲同行的脚步，缩减刺激措施。但日本央行总裁黑田东彦一再驳斥这一观点。

分析师称，薪资成长将是日本经济回升带来持续通胀的关键。

日本首相安倍晋三一直以来敦促企业将薪资提高3%或更多，施压企业将手中大量现金用于支出，从而使经济增长的好处惠及更多人。

日本央行希望薪资提升能带来良性循环，即不断增加的消费支出提振企业获利，然后促使企业提高售价和薪资。

但前景仍具不确定性。周五公布的数据显示，东京1月核心CPI上升0.7%，较12月0.8%的增幅略微放缓。

12月扣除生鲜食品和能源的CPI较上年同期增长0.3%，升幅与11月持平，表明内需依然过于疲弱，导致企业无法涨价。

扣除生鲜食品和能源的物价指数备受日本央行决策者的关注，借此衡量物价上涨在多大程度上是由内需拉动，而不是因为能源和汇率波动等一次性因素。

“核心CPI升幅是否能维持在1%以上，将取决于春季薪资谈判结果，以及企业是否把材料成本上涨转化成提价，”大和证券首席市场分析师岩下真理表示。

近几个月异常寒冷的天气导致生鲜食品价格飙升，可能抑制将来的消费。

本月稍早公布的央行调查显示，预期通胀加速上升的家庭比例触及近两年高点。

但调查还显示，更多家庭抱怨由于食品价格上涨，生活状况比一年前恶化。这凸显出决策者在不损及消费的情况下拉升通胀面临着挑战。

日本央行周二维持货币政策不变，对通胀预期的看法较三个月前更加乐观。但央行总裁黑田东彦重申，鉴于通胀距离目标仍较远，他认为暂无必要提高收益率目标。(完)