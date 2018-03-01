焦点：日本央行审议委员片冈刚士警告不应过早撤出宽松政策

路透日本冈山3月1日 - 日本央行审议委员片冈刚士周四警告称，日本央行不应过早撤出超宽松货币政策，他呼吁加强央行的庞大刺激举措。

2017年7月25日，日本东京，日本央行审议委员片冈刚士出席央行记者会。REUTERS/Issei Kato

他还称，在消除公众有关通缩将持续的看法方面，日本央行和政府在政策上的协调非常关键，这意味着有必要实施更大规模的货币和财政刺激组合举措，来提振经济成长。

“要想影响通胀预期，政府和央行之间的政策协调至关重要...要通过双方的切实行动得到明确的保证。”片冈刚士在冈山市对商界领袖发表讲话时说道。

自2017年7月加入央行政策委员会以来，片冈刚士是唯一不赞同日本央行维持货币政策不变的委员，他一直呼吁央行加大刺激力度以实现通胀目标。

片冈刚士再次主张，日本央行应设法进一步压低10年期以上利率，加大货币政策支持力道，他认为这将提振资本支出，协助融通政府支出。

“通过表明日本央行要实现物价目标的坚定承诺，我们可以影响通胀预期，”他称。

他表示，在通胀率仍远低于央行目标2%情况下，要考虑跟进美国及欧洲央行缩减刺激的脚步，对日本央行而言时机过早。

“我认为，在日本，距离考虑改变货币政策立场还很遥远，”片冈刚士称。

“通胀率改善情况还不足够。如果改变了货币政策方向，而没有深入考虑到这个情况，则有日本可能重回通缩的风险。”

**购债承诺不变**

片冈刚士的说法与日本央行政策委员会的多位成员有所冲突，一些官员已暗示，基于长期宽松的代价日益升高，日本央行的下个动作应该是缩减刺激。

日本央行总裁黑田东彦周四在国会称，最近通胀预期正走出疲弱状态，并”有所升高”，透露出经济复苏增强将推高通胀的希望。

但他承认，薪资和物价增幅仍处于低位，反映出日本根深蒂固的通缩心态，强化了市场对日本央行将暂时维持刺激政策的看法。

虽然片冈刚士不大可能获得足够票数来影响日本央行的决策，但他的看法凸显出央行面临的两难困境，即一方面想要达成触不可及的物价目标，一方面政策工具选项又在不断减少。

随着与片冈刚士想法相似的学者、大力倡导激进宽松的若田部昌澄3月加入央行担任副总裁，片冈刚士的观点可能会变得更有分量。

大举印钞三年而未能刺激通胀上扬之后，日本央行2016年调整政策框架，转为瞄准利率而非资产购买速度。

依照现有政策，日本央行将短期利率引导在负0.1%，将10年期公债收益率引导在零附近。

央行亦维持每年以80万亿日圆步伐购买公债的宽泛承诺。但这种承诺已变得形同虚设，每年实际购债规模降至50万亿日圆左右，一些分析师称之为”隐形缩减”。

片冈刚士称，在日本央行政策瞄准利率之后，购债承诺现在”只是一个参考”。

“但我们可能会面临各种情况，因此我认为现在没有必要取消这一承诺，”他说。(完)