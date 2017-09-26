焦点：布兰特油价印证油市再平衡 然美油走势仍显示供应过剩

路透纽约9月25日 - 纽约与伦敦石油期货向市场人士发出有关全球供应状况的截然不同信号：美国原油期货走软，即便实货原油市场上涨；布兰特原油期货价格则表明供应趋紧。

两大原油指标的走势出现分歧，令部分石油交易员感到困惑。指标油价发出的信号，对于判断石油输出国组织(OPEC)能否通过控制供应量来达到实现市场再平衡的目标至关重要。

布兰特原油期货走高，说明OPEC减产导致供应收紧。然而美国原油期货走势似乎证明了截然相反的状况，即油市依然供应严重过剩。

飓风哈维加剧了美国国内的供应过剩，因为风灾导致该国近25%的精炼产能、六家墨西哥湾地区港口以及多条输油管线在8月底关闭。

越来越多的交易员和分析师称，美国市场的疲态可能不会持续下去。

美国现货原油价格如今处在数年高位，因出口强劲且炼厂利润颇高。由于布兰特原油较美国原油升水扩大，因此在外国市场上美国原油的竞争力得到提高。

据路透Eikon数据，中东轻质低硫的穆尔班原油较西德克萨斯中质油(WTI)升水最近扩大至每桶6美元。一个月前还是每桶贴水1美元。

“看下大西洋盆地区域的情况就会发现，供应愈发趋紧，尤其是更多西非原油转至亚洲，且浮式存储库存消失，”RBC Capital Markets全球能源策略部主管Michael Tran表示。

“随着北美市场供需愈发平衡，美国原油将追赶上来，”他补充称。

上月布兰特原油近月合约出现逆价差，即近期合约价格超过远期价格。但美国原油期货仍是正价差，即近期供应价格低于远期价格。

布兰特逆价差已经从近月合约延展至2019年12月合约。高盛在上周五的研究报告中称，他们预计这种状况还会持续数月。

分析师表示，这两种指标原油在如此长的时间内走势背离实属罕见，因为这种背离能够创造出让原有的背离消失的交易机会。过去三年，布兰特和美国原油大致都处于正价差。

过去也有两种原油走势出现背离的时候。从2011到2013年的大部分时间，布兰特处于逆价差，而美国原油处于正价差，因墨西哥湾地区输油管道短缺，页岩油行业繁荣导致美国原油产量增加，而存在数十年之久的出口禁令尚未取消，迫使美国交易商抛售美国原油。

**飓风哈维扰乱美国精炼活动**

当前的背离走势可以有几种解释。

飓风哈维扰乱了美国原油精炼和汽油运输后，交易商抛售导致美国原油价差扩大。

在飓风哈维袭击美国墨西哥湾沿岸前的一周，美国原油近月较第二个月贴水最多收窄至0.12美元，当飓风抵达时则走阔至0.88美元。

一些炼厂仍保持低位运转。交易商称，墨西哥湾沿岸海域仍有油轮等待卸货，可能使该地区供应增加。

交易商称最大的未知数还是美国的原油产量，预计今明两年将持续增长。

根据美国能源资料协会(EIA)，明年美国原油日产量料将超过1,000万桶，较2017年初增加近125万桶。

然而，页岩油生产商Continental Resources(CLR.N)执行长Harold Hamm认为，这项预估值过高。他本月对CNBC表示，EIA高估的幅度多达50万桶/日。

倘若Hamm所言属实，在炼油需求增强及出口回升下，美国原油库存去化的速度可能加快；交易商们表示，这将令价差及布兰特/WTI套利空间缩窄。

在WTI期货交割地--俄克拉荷马州库欣，原油库存仍逼近季节峰值将近6,000万桶。在夏季需求高峰之际，原油库存每月下降约250万桶。分析师们表示，这些库存需加快去化速度，逆价差才会重现。

巴克莱分析师在近期报告中指出，实货市场的力道及布兰特的架构，均为全球油价多头人气增添柴火，但报告也预警明年可能会出现额外的供给。

“监于曲线趋平、市场平衡的转变，以及库存稳定下降，油价存在意外上涨的空间，”报告指出。“但市场多头应谨慎看待2018年的预估。”(完)