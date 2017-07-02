综述：加拿大4月GDP连增六个月且企业信心改善 推动7月加息预期升温

路透渥太华6月30日 - 加拿大4月经济连续第六个月增长，央行对企业信心的调查也显示看法愈发乐观，提升了对加息或提早的预期。

加拿大统计局周五称，4月GDP增长0.2%，符合预期，表明在2014年油价崩跌导致其经济下滑后，增长势头在继续加速。

凯投宏观(Capital Economics)分析师David Madani表示，数据表明第一季的经济动能延续至第二季。加拿大第一季经济环比年率为增长3.7%。

“毋庸置疑，这会增强市场臆测，即加拿大央行将很快加息，”Madani称。

加拿大央行决策者本月立场较强硬，也提高了市场对央行将在7月12日会议上加息的预期。

周五的企业调查显示，企业对未来营收和出口看法愈发乐观，也巩固了对7月加息的预期。现在这种可能性超过了50%。

BMO Capital Markets资深分析师Benjamin Reitzes称，这一调查结果与整体经济普遍改善的趋势相符，或已促使央行转变此前较为谨慎的论调。

由于在下次央行会议前仅有贸易和就业数据出炉，“所以妨碍央行加息的因素不多，”Reitzes称。

调查公布后，7月加息的可能性提高到57.7%，高于调查公布前的51.4%，且远高上周低迷通胀数据公布后市场预期的20%机率。

加拿大元兑美元在GDP数据公布触及九个月高位。

加拿大统计局称，经济20个领域中有14个都在4月录得增长。服务业增长0.3%，商品领域基本持平，因制造业产出下降抵消了采矿、采石、和油气开采行业的增长。

此外，统计局称，5月加拿大工业产品价格指数较4月下降0.2%，为九个月来首次下降。

加拿大主要经济指标汇整图表：tmsnrt.rs/2e8hNWV

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