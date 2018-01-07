FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
综述：加拿大12月就业岗位增幅远超预期 为1月加息预期再添一把火
频道
专题
澳元和新西兰元未来一年料几无变动 但难掩前景不确定性
路透调查
澳元和新西兰元未来一年料几无变动 但难掩前景不确定性
南京微调楼市调控政策 高层次人才购房不受户籍限制
中国财经
南京微调楼市调控政策 高层次人才购房不受户籍限制
2018年铁矿石均价料下滑20% 因中国钢铁行业收缩抑制需求
国际财经
2018年铁矿石均价料下滑20% 因中国钢铁行业收缩抑制需求
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#深度分析
January 7, 2018 / 2:15 PM / a day ago

综述：加拿大12月就业岗位增幅远超预期 为1月加息预期再添一把火

1 分钟阅读

路透渥太华/多伦多1月5日 - 加拿大周五公布的政府报告显示，12月就业岗位增幅远超分析师预期，使得市场对加拿大央行本月稍晚实施7月以来第三次升息的预期大增。

资料图片：2014年4月，加拿大多伦多，春季全国招聘和培训展会。REUTERS/Aaron Harris

加拿大统计局周五公布，12月就业岗位增加7.86万个，完全碾压分析师预期的增加1,000个。失业率亦降至41年低点5.7%。

“这是就业市场表现辉煌的一年，”National Bank Financial首席分析师Stefane Marion说。“我认为1月将会有升息。”

货币市场数据显示，加拿大央行本月升息的机率接近翻倍至65%。

在该消息影响下，加元汇率迅速跳升，兑美元最高升至1.2355加元，数据出炉前报1.2505。加拿大两年期公债收益率(殖利率)大涨至1.786%的2011年6月以来高位。

加拿大央行曾表示，将以未来公布的数据作为指引，并称央行更加有信心，认为经济对刺激措施的依赖将逐渐降低。该央行于去年7月实施七年来首次升息，此后于9月再次上调利率。目前加拿大指标利率为1%。

“今天的数据应会成为加元上涨的催化剂，”CIBC Capital Markets资深分析师Nick Exarhos说。他也预期央行本月将会升息，并称数据或将帮助推高加拿大短期利率。

加拿大12月兼职岗位大增5.49万个，全职岗位增加2.37万个。就业岗位较上年同期增加42.25万个或2.3%，为2007年11月以来最大增幅。

另外，加拿大统计局还公布11月贸易逆差为25.4亿加元，进口创下逾八年多来最大增幅；10月修正为逆差15.5亿。

加拿大央行长期以来一直对出口表现不放心，不过该行业在11月表现不错，商品出口增长3.7%，创下一年来最高。

不过这一利好被进口增长5.8%所抵消，该增幅是2009年7月大增7.8%以来最大。(完)

编译 徐文焰；审校 汪红英

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below