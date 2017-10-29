综述：被解职的加泰罗尼亚主席号召和平反对西班牙中央政府接管

路透马德里/巴塞罗那10月28日 - 被解职的加泰罗尼亚自治区主席普伊格蒙特(Carles Puigdemont)周六号召对中央政府接管发动和平的“民主反对”活动。该地区单方面宣布独立后，中央政府宣布直接接管。

第三方提供的图片显示，2017年10月28日，被解职的加泰罗尼亚自治区主席普伊格蒙特发表讲话，此前该地区议会宣布加泰罗尼亚从西班牙独立。Catalan Government/Handout via REUTERS

西班牙首相拉霍伊周五解散了加泰罗尼亚地方政府。普伊格蒙特指责马德里“蓄意践踏”加泰罗尼亚人民的意志。

加泰罗尼亚议会周五宣布自身为独立国家之后，拉霍伊解除了普伊格蒙特的职务，接管了加泰罗尼亚，并宣布将进行新的选举。

这项大胆行动，尽管表面上没有什么用处，却意味着西班牙恢复民主后40年以来这场最严重的政治危机有可能加剧。

“显然，保护迄今成果的最佳方式，是民主反对宪法第155条，”普伊格蒙特在他宣读的简短声明中说到。西班牙政府根据宪法第155条接管加泰罗尼亚自治区。

但他对于分离主义者将采取什么对策语焉不详。国家当局已经开始进驻巴塞罗那和加泰罗尼亚其他地区实施管控。

西班牙政府发言人Inigo Mendez de Vigo表示，政府欢迎普伊格蒙特参加将于12月21日举行的新的地区选举。

“我确信，如果普伊格蒙特参加这些地区性选举，他可以实施这种民主反对，”Mendez de Vigo在接受路透电视采访时表示。

欧洲各国、美国和墨西哥都拒绝接受加泰罗尼亚独立，并表示支持西班牙保持统一。

普伊格蒙特以加泰罗尼亚自治区主席的身份签署上述声明，表示不接受被解除职务。

“我们继续坚持唯一可以让我们赢得胜利的态度。不要暴力，不要侮辱...而且尊重不同意本地议会多数所决定之事的加泰罗尼亚人的抗议，”他说。

分离分子表示，10月1日进行的独立公投给予他们宣布独立的授权。但是，只有不到一半的有资格选民参与了这次投票，西班牙政府宣布这项投票非法并试图阻止。

加泰罗尼亚是位于西班牙东北部的富足地区，民调显示，在530万有资格投票的民众当中，超过一半的人并不想脱离西班牙。

但当地情绪高涨，在西班牙当局实施直接治理的过程中，未来几日的局势比较棘手。

举行新的地区选举，相当于首相拉霍伊的一场赌博，因其可能导致拥独者在新议会中获得更多席位。但Mendez de Vigo表示，选举可以赋予加泰罗尼亚人最终决定权。

在被问及如果普伊格蒙特必须面对起诉的话可能会发生什么事情时，Mendez de Vigo表示，司法与政治权力在西班牙是分开的，“无人可以凌驾于法律之上”。他没有进一步评论。

**有可能发生冲突**

加泰罗尼亚警方要求警察保持中立，以避免发生冲突。外界怀疑，如果受命驱逐普伊格蒙特及其政府，当地警察会作何反应。

警方人士对路透表示，当地警察在支持及反对独立者那里都得不到信任，并且遭到西班牙国家警察的疏远。在独立公投期间，一些加泰罗尼亚警察站在国家警察与那些想要投票者之间。

“考虑到公民集会可能增加...而且民众有不同想法，我们必须牢记，保证所有人的安全并帮助这些活动顺利进行，是我们的责任，”一份内部备忘录表示。

内政部表示，已经派人守卫政府大楼、国家政党总部、港口、机场、法院和西班牙央行。

西班牙政府解除了加泰罗尼亚警察局长Josep Lluis Trapero的职务。在执行阻止独立公投的任务时，加泰罗尼亚警察采取了比国家警察更温和的立场，因此Josep Lluis Trapero被独派人士称为英雄。

**巴塞罗那气氛紧张**

在巴塞罗那，数千名拥独者周五晚间聚集在圣若梅广场(Sant Jaume Square)，挥舞加泰罗尼亚旗帜，高唱加泰罗尼亚语传统歌曲。但隔夜没有发生什么不测，周六街道比较平静。

主要分离主义组织--加泰罗尼亚国民会议(Catalan National Assembly)敦促公务员不要执行西班牙政府的命令，发动“和平抵制”。而支持独立的公会CSC则号召罢工。

混乱局势已导致大批企业离开加泰罗尼亚。该地区约占西班牙整体经济的五分之一，而西班牙是欧元区第四大经济体。巴塞罗那旅游业已经受到打击，市场浮现担忧迹象。

欧洲领导人亦谴责加泰罗尼亚独立运动，担心会煽动分离主义思潮在欧洲大陆兴起。(完)