综述：A股逆转收红终结四连跌 “避雷”心态料令蓝筹股更受追捧

作者 林琦

路透上海2月2日 - 近日由于业绩“黑天鹅”频发及流动性问题导致的A股“踩踏”暂时止跌。周五大盘出现技术性反弹，终结四连跌，但本周沪综指.SSEC还是创下逾一年最大单周跌幅。

虽然近日大盘回调走势中，个股呈现普跌，但是一些公司业绩频频“变脸”、相当多股票质押比例较高的个股面临补仓或爆仓的风险，信托计划及资管计划的监管亦趋严，投资者对于成长股的投资热情将继续下降，未来价值投资主线将更加坚定，蓝筹股料更受追捧。

“现在很怕踩雷，感觉公司的账可以随便做的，...经济不是高增长期，成长性公司增速不行了。”私募基金上海智晶投资基金经理戴晶表示。

海通证券首席策略分析师荀玉根在研报中指出，从上市公司业绩预告情况来看，中小板、主板净利润保持增长，创业板业绩整体呈现负增长，中小板和创业板的业绩分化加剧。

他认为，业绩好坏与股价涨跌呈正相关，盈利趋势将决定市场风格，未来A股市场有望延续价值风格，建议继续坚守价值股，尤其是金融股。

依赖能源权重股的拉升，以及通信传媒等板块的反弹，沪综指周五午后逆转翻红，收升0.44%至3,462.08点，早盘则一度下跌1.69%。该指数本周累计下跌2.7%，创13个半月最大单周跌幅，并终结连六周升势。

不过今日的止跌回升并不意味大盘开始企稳。国盛证券策略分析师刘旻就指出，目前断言大盘已企稳还为时尚早，现在抢反弹依然会面临较大的风险，建议投资者可待市场企稳后再择机入场。

**弱者恒弱**

近两年来以上证50指数.SSE50为代表的权重蓝筹股走势相当坚挺，而创业板公司居多的成长股板块走势却相当疲弱，成为明显的“受伤一族”。在经历近日的持续回调后，这些“受伤族”又将面临新伤口--股票质押的补仓或爆仓风险。

银河证券分析师任承德指出，现在很多个股有较高比例的股票质押，业绩差且估值高，早晚有一跌，躲不过的，只是没想到这几天来得那么激烈。

“2017年告诉你什么是价值投资，今年告诉你什么是真正的价值投资。”他说，今年或许会从去年的“一九行情”扩大到“二八行情”，但个股结构性分化将会更明显，或许有千元股票出现，同时也可能有一批一元股出现。

据国金证券研报统计，截止周三，市场上共有777笔股票质押达到预警线，1,066笔达到平仓线，共涉及608家上市公司，规模达4,399.79亿元人民币。

其实，已有一些上市公司大股东出现质押触及平仓线的情况，例如神雾节能(000820.SZ)、神雾环保(300156.SZ)、科融环境(300152.SZ)、天夏智慧(000662.SZ)、千山药机(300216.SZ)等。

前期刚宣布重组失败的神雾节能、神雾环保周五均公告称，因近期股价跌幅较大，控股股东神雾集团所质押的股票部分已触及平仓线，可能存在平仓风险。神雾集团所持上市公司股票基本被质押，正寻求追加担保物等方式避免被平仓。两公司自周五起停牌。

另外，数十家近期连续大跌的公司启用“持续停牌”这一急招，虽然大多理由是筹划资产收购，但不少业内人士相信公司停牌是为了避免进一步下跌触发股票质押的警示线或平仓线。

类似神雾系两公司这种股权质押比例过高的公司还有不少。据21世纪经济报道周五报导，沪深两市共有129只个股权质押比例超过50%。随着沪深证交所自3月12日实施股票质押式回购新规，交易所可以根据市场情况对质押率上限进行调整，这就压缩了加杠杆的空间，进一步强化风险管理。

招商证券策略团队指出，增量资金有限、存量资金出逃的格局，对市场企稳反弹构成约束，“大强小弱”的风格仍未转变，短期内调整可能仍将持续，后市需持谨慎态度。

不过，部分投资人对未来仍抱有信心。私募基金上海禹迹投资董事长张明禹表示，今年全年的市场环境不会太糟，故中长线布局正当时，但短期的杀跌是最为考验人性和耐心的时候。

“以史论今，倒在黎明之前的人不在少数。眼前是一片沼泽，跨过去便是陆地。”他说。（完）