综述：中国A股创近两年最大单日跌幅 美股重挫致恐慌情绪蔓延

作者 张晓翀

路透北京2月6日 - 开年后强势上涨的中国A股在春节前突遭当头一棒，受美股等外围市场连续重挫拖累，A股投资者恐慌和避险情绪骤然升温，周二沪综指.SSEC放量收挫3.4%，创近两年最大单日跌幅，并创逾一个月收盘新低。

市场人士普遍认为，此前场内部分蓝筹个股累积涨幅较大，本身有回调压力，叠加海外利空因素，春节长假临近，投资者纷纷落袋为安，导致A股跌幅加大。市场技术调整或将演变成中级下跌，刚刚建立起来的良好势头由此葬送。

“受隔夜美股大跌影响，心理冲击还是比较大。”国都证券分析师肖世俊指出，但市场短期非理性抛售造成的股票下跌很快将会得到修正。

新时代证券策略分析师孙卫党也表示，美国股市连续跳水，带动今天早盘亚太股市跌得都比较厉害，A股肯定也是会受到影响，不过影响只是停留在情绪恐慌这个层面。

多位分析师都认为，本轮行情A股已率先出现调整，在目前点位附近大盘支撑力度较明显，恐慌情绪过后A股将出现恢复性反弹行情，A股基本面等因素依然较为稳健。

周二沪综指收跌3.35%至3,370.65点，此前最大单日跌幅为2016年2月25日的6.41%，此前收盘低点为1月3日的3,369.11点；今日上海A股成交额为3,184亿元人民币，较上日2,520亿元增逾二成。两市共450多只股票跌停报收。

市场人士指出，随着近年来A股市场的国际化程度不断提升，在一定程度上受到外围因素的影响实属正常。A股在互联互通后，海外已有部分资金通过不同渠道进入到A股，当整个国际市场面临压力时，A股在资金层面也面临一定的压力。

“此外，过去一年蓝筹白马股大幅上涨带动相应板块估值上升较快，A股本身也存在着获利回吐和估值方面的压力。”海富通基金（香港）股票投资总监孟宁表示。

不过，A股和港股的整体估值水平较低，短期下跌后还会吸引资金入场抄底。同时作为A股的大权重板块，银行股目前估值水平也相对合理，银行板块的稳健使得指数后续大幅下跌的可能性较小。

“中美两国股市节奏是不同的，美股已经走了八年牛市，A股刚刚从底部爬升，美股市场的高位大跌对A股市场短期走势有一定的负面影响，但是对中期走势不会造成太大影响。”前海开源首席策略分析师杨德龙称。

继上周五出现大跌后，美股周一再度出现暴跌，道琼工业指数一度大泻1,600点至日内低位，创下史上最大盘中点数跌幅，因投资者纠结于公债收益率上涨和通胀可能攀升。收盘时，道琼工业指数.DJI和标普500指数.SPX分别下跌4.6%和4.1%。

**恐慌情绪蔓延全球市场**

近日美股的暴跌令恐慌情绪蔓延至全球各个市场。由于美股本次下跌发生在美股估值历史高位，部分市场指标也显示具有牛市顶部特征，因此投资者有较强盈利兑现诉求，市场下跌空间不可小觑。

另外美股大跌对亚太股市包括港股会造成较大影响，特别是在港股已经创出历史新高的时刻，港股获利盘同样较大，可能会趁机获利回吐。

“美股的估值已经到达历史高位。市场上已积攒较多获利盘，一旦市场出现调整，获利盘便踊跃卖出手中筹码，造成美国股市短期压力较大。”孟宁表示。

另外，美国近期公布经济数据，引起市场对利率和通胀过快上升的担心，利率的快速上升将对全球所有资产价格都形成一定压制，从而使得股市承压。

全球股市周二大跌，此前美股遭遇了2011年以来的最大跌幅，因投资者对于支撑牛市的各种因素的信心开始瓦解。MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌4.3%，料将创下2015年8月人民币贬值冲击以来最大跌幅。香港恒生指数.HSI收盘重挫5.1%，台湾股市.TWII亦爆量收跌近5%，创近两个月收盘新低。

日本股市今日亦创下2016年6月以来最大单日点数跌幅，日股日经指数.N225收跌4.73%，百分比跌幅为15个月来最大，且跌至10月20日以来最低收位。

安信证券策略分析师陈果表示，美股下跌将导致资金流出，短期现金将保持观望；中期来看，本身美债配置性吸引力是上升的，新兴市场债券市场和股票市场也是资金流入可能考虑的一个方向。

受美债大涨提振，中国银行间债市周二主要利率债收益率明显下行，国债期货主力合约亦大幅走升。交易员称，收益率大跌令空头气势受挫，不过严监管依旧等大背景未变前提下，债市料还未到出现趋势性反转的时点，可继续关注海外市场变化。（完）