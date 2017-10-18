综述：十九大报告详述中国梦实现路径 经济发展终极目标“以人为本”

作者 沈燕

2017年10月18日，中国北京，中国共产党第十九次全国代表大会在北京人民大会堂开幕。REUTERS/Damir Sagolj

路透北京10月18日 - 如果说五年前刚任中国国家主席的习近平提出的“中国梦”只有一个初步轮廓，那么五年后的今天，习近平在中共十九大报告中对中国梦给出了更详细的实现路径，在强调坚持党对一切工作的领导的14条治国基本方略下，中国经济发展的终极目标是“以人为本”。

周三在北京召开的中共十九大开幕式上，习近平在长达三个半小时的报告中不仅详述了十八大以来从严治党的成果和继续完善的决心，亦对中国经济、政治和社会生活的方方面面给出了明确的政策信号，包括深化供给侧结构性改革、反腐败决心不动摇等。

“今天，我们比历史上任何时期都更接近、更有信心和能力实现中华民族伟大复兴的目标。行百里者半九十。中华民族伟大复兴，绝不是轻轻松松、敲锣打鼓就能实现的。全党必须准备付出更为艰巨、更为艰苦的努力。”习近平称。

习近平在报告中明确指出，新时代中国社会主要矛盾是人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾，必须坚持以人民为中心的发展思想，不断促进人的全面发展、全体人民共同富裕。

他表示，要在继续推动发展的基础上，着力解决好发展不平衡不充分问题，大力提升发展质量和效益，更好满足人民在经济、政治、文化、社会、生态等方面日益增长的需要，更好推动人的全面发展、社会全面进步。

“不忘初心，方得始终。中国共产党人的初心和使命，就是为中国人民谋幸福，为中华民族谋复兴。这个初心和使命是激励中国共产党人不断前进的根本动力。”习近平称。

报告同时提出了分两步走，在本世纪中叶建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。综合分析国际国内形势和中国发展条件，从2020年到本世纪中叶可以分两个阶段来安排。

第一个阶段，从2020年到2035年，在全面建成小康社会的基础上，再奋斗十五年，基本实现社会主义现代化。到那时，中国经济实力、科技实力将大幅跃升，跻身创新型国家前列；人民平等参与、平等发展权利得到充分保障，法治国家、法治政府、法治社会基本建成，各方面制度更加完善，国家治理体系和治理能力现代化基本实现；社会文明程度达到新的高度。美丽中国目标基本实现。

第二个阶段，从2035年到本世纪中叶，在基本实现现代化的基础上，再奋斗十五年，把中国建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。到那时，中国物质文明、政治文明、精神文明、社会文明、生态文明将全面提升，实现国家治理体系和治理能力现代化。

习近平在十九大报告中并对新时代坚持和发展中国特色社会主义的14条基本方略进行了阐述，包括坚持党对一切工作的领导，坚持以人民为中心，坚持总体国家安全观，必须坚持国家利益至上，实行最严格的生态环境保护制度等。

中国梦是中国共产党第十八次全国代表大会召开以来，习近平提出的重要指导思想和重要执政理念，正式提出于2012年11月29日。习近平把“中国梦”定义为“实现中华民族伟大复兴，就是中华民族近代以来最伟大梦想”，并且表示这个梦“一定能实现”。

“中国梦”的核心目标也可以概括为“两个一百年”的目标，也就是：到2021年中国共产党成立100周年和2049年中华人民共和国成立100周年时，逐步并最终顺利实现中华民族的伟大复兴，具体表现是国家富强、民族振兴、人民幸福，实现途径是走中国特色的社会主义道路、坚持中国特色社会主义理论体系、弘扬民族精神、凝聚中国力量，实施手段是政治、经济、文化、社会、生态文明五位一体建设。

**致力中国经济从大到强的转变**

虽然中国前四十年的经济改革将经济总量推升至跃居全球第二，但却面临大而不强的尴尬现实。而经济步入新常态的中国眼下更面临着改革如何推进，社会如何变革，中等收入陷阱如何跨越等一系列现实难题的考验。

十九大报告指出，中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，建设现代化经济体系是跨越关口的迫切要求和中国发展的战略目标。

必须坚持质量第一、效益优先，以供给侧结构性改革为主线，推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革，提高全要素生产率，着力加快建设实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展的产业体系，着力构建市场机制有效、微观主体有活力、宏观调控有度的经济体制，不断增强中国经济创新力和竞争力。

报告明确提出建设现代化经济体系，必须把发展经济的着力点放在实体经济上，把提高供给体系质量作为主攻方向，显着增强中国经济质量优势。

在完善社会主义市场经济体制的表述中，报告延续了十八届三中全会的基调，明确经济体制改革必须以完善产权制度和要素市场化配置为重点，实现产权有效激励、要素自由流动、价格反应灵活、竞争公平有序、企业优胜劣汰。

在财税和金融改革的表述中更聚焦于原则性的基础性的改革，其中财政改革明确聚焦于中央和地方财政关系和预算制度改革，提出健全地方税体系。报告提出加快建立现代财政制度，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的中央和地方财政关系。建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理。深化税收制度改革，健全地方税体系。

深化金融体制改革，增强金融服务实体经济能力，提高直接融资比重，促进多层次资本市场健康发展。健全货币政策和宏观审慎政策双支柱调控框架，深化利率和汇率市场化改革。健全金融监管体系，守住不发生系统性金融风险的底线。

**经济社会发展最终目标是以人为本**

如果说十九大报告对中国梦的实现给出了更清晰的答案，那么实现国富民强的中国梦核心终是以人为本的终极目标，体现在社会民生的公平和正义上。

“为什么人的问题，是检验一个政党、一个政权性质的试金石。必须始终把人民利益摆在至高无上的地位，让改革发展成果更多更公平惠及全体人民，朝着实现全体人民共同富裕不断迈进。”习近平在报告中称。

他指出，要抓住人民最关心最直接最现实的利益问题，既尽力而为，又量力而行，一件事情接着一件事情办，一年接着一年干。坚持人人尽责、人人享有，坚守底线、突出重点、完善制度、引导预期，完善公共服务体系，保障群众基本生活，不断满足人民日益增长的美好生活需要，不断促进社会公平正义，形成有效的社会治理、良好的社会秩序，使人民获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

习近平在报告中并再次提到“坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位”，提出加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，让全体人民住有所居。

针对中国污染严竣的现状，报告明确提出坚决制止和惩处破坏生态环境行为。要改革生态环境监管体制。加强对生态文明建设的总体设计和组织领导，设立国有自然资源资产管理和自然生态监管机构，完善生态环境管理制度。

统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责，统一行使监管城乡各类污染排放和行政执法职责。构建国土空间开发保护制度，完善主体功能区配套政策，建立以国家公园为主体的自然保护地体系。

“中国梦是历史的、现实的，也是未来的；是我们这一代的，更是青年一代的。中华民族伟大复兴的中国梦终将在一代代青年的接力奋斗中变为现实。”习近平称。（完）