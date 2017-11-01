综述：新零售成为今年中国双十一电商节新标签 全球化进一步升级

路透上海11月1日 - 九年前阿里巴巴(BABA.N)尝试性推出的双十一购物节，发展到目前已不容置疑地成为全球最大的网上购物节。天生的互联网基因，使得双十一每年都有创新，并透示出电商业未来的发展趋向。

资料图片：2016年11月12日，中国深圳，阿里巴巴双十一全球电商节，现场工作人员为大屏幕上显示的销售额欢欣鼓舞。REUTERS/Bobby Yip

今年的最大亮点则将是新零售和全球化升级，如同经度和纬度一样代表了电商业未来的两个拓展方向。新零售意味着电商业与线下零售业的深度结合，更接“地气”，而全球化升级则意味着商业半径的持续扩大，消费者和商品的进一步扩张。

2016年天猫双十一当天，透过支付宝结算的销售额达1,207亿元人民币，同比增长32%。今年双十一销售额能冲多高，将成为验证其新零售和全球化策略成色的试金石。

“今天的双十一其实就是我们在共同目标下发生的共振，其实是在我们所有全球的商业力量、科技、大数据驱动下完成的一个商业力量的全球大协作。”阿里巴巴首席执行官（CEO）张勇表示。

他说，阿里巴巴已成为横跨商业、支付金融、物流、云计算、文化娱乐；兼顾国内市场、海外市场及致力于数字经济时代的商业基础设施的提供者，今年的双十一正是阿里经济体经济生态的全景大展示。

今年的双十一已不仅仅是购物节，娱乐色彩依然很浓。阿里巴巴周二公布今年出席天猫双十一晚会的第一批明星名单，包括章子怡、莫文蔚、郎朗、刘涛以及格莱美最佳流行歌手法瑞尔.威廉姆斯等。

知名影视明星李连杰周二还透露，阿里巴巴董事局主席马云首次“跨界”参与拍摄的微电影，亦将在双十一晚会上首映。

据艾瑞咨询之前报告，网络购物正日益成为中国消费增长的新引擎。不过随着其消费基数的扩大，近几年国内网购市场规模的增速逐年下降，从2012年的51.3%降至2016年24.7%。而以线上线下融合为标志的新零售以及全球化，被业界寄予未来增长引擎的厚望。

**新零售**

2016年马云提出线上线下融合的新零售理念，并将其作为阿里巴巴的核心战略之一。一年后的天猫双十一将成为这一理念的大阅兵，检阅者则是全球数亿消费者。

阿里巴巴首席市场官董本洪表示，今年双十一海内外将有超过100万商家打通线上线下，其中有约10万个智慧门店覆盖国内300多个城市及吉隆坡等境外城市。京沪广杭等一二线城市的核心商圈，将在双十一期间出现一批品牌快闪店，用高科技给消费者带来特殊体验。

另外，60万家零售小店、4,000家天猫实体店及3万家村淘点，将成为阿里全域运营的重要组成部分，使得双十一的线下触角能延伸至城市的大街小巷及农村。

“通过线下，我们将双十一扩展到全域。”他说，线上线下的打通，重点是消费者、商品及服务的打通，通过数据给线下门店带来活力和二次营销的潜力；同时线下资源也将支援线上，例如就近线下取货。

阿里云零售事业部总经理叶国辉表示，未来新零售的业态组合将会很丰富，阿里也将通过各种尝试，在美妆、服饰、母婴、手机等领域找到深度行业解决方案，推动以数据驱动的行业转型。

此次双十一，京东(JD.O)亦将推动京东之家、京东专卖店、京东母婴体验店、京东帮服务店、沃尔玛门店等线下渠道和京东线上平台进行融合，而苏宁云商(002024.SZ)亦将O2O作为战略重点。

新零售的兴起，无疑对各大品牌商的电商业务提出更高的挑战。作为国内外140个品牌的代运营商，宝尊电商(BZUN.O)提前半年就开始准备双11，从前端的客服、运营到后端的营销、技术、物流，全民动员，迎接这一国内电商界最大的节日。

宝尊的客户包括耐克(NKE.N)、星巴克(SBUX.O)、百威、华为等众多领先品牌，是国内最大的品牌电商合作伙伴。2015年和2016年双十一,宝尊代营品牌的销售额分别达11亿元和25亿元；发货量分别达100万单和400万单。公司高层预计，今年双十一的业务量还能增长50%左右。

不过宝尊电商CEO仇文斌认为，线上线下的融合，目前许多品牌商还未做好准备，其供应链管理系统需要大规模重构。

“双十一是高强度运动，一旦能够打通，那承担日常工作就没有问题。”他说。

**全球化升级**

从三年前起，全球化一直是双十一购物节的亮点。相比于以前的走出去，现在把全球的优质商品引入中国则成为各大电商平台的普遍任务。

网易(NTES.O)旗下跨境电商平台--考拉海购今年将携超过80个国家的5,000多个全球品牌出阵，并基于大数据勾勒的中国消费者行为倾向，与众多海外品牌联合推出为中国消费者量身定制的专属商品。

除了引进更多全球商品外，天猫等电商平台今年考虑将更多中国品牌引向海外市场。

天猫出口事业部总经理刘鹏透露，今年双十一的目标是一店卖全球，将有100个中国品牌通过天猫平台迈向全球200多个国家和地区，阿里将会提供翻译、推广、支付、集中运输等服务。

天猫今年则是从以往的“全球买、全球卖”的全球零售体系进一步拓展“全球运、全球付”的功能。双十一期间，菜鸟与阿联酋航空等多家航空公司签署包机协定，提供10多架班机从中国起飞，将货物运往欧洲，这是天猫双十一史上首次大规模包机为全球消费者送货。

阿里巴巴近年收购的东南亚第一大电商平台Lazada和印度最大电商平台Paytm，将成为中国品牌出海的有力支撑点，其物流、仓储和配送体系将会方便当地消费者选购中国商品。（完）