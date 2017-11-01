FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
综述：新零售成为今年中国双十一电商节新标签 全球化进一步升级
频道
专题
特朗普料借亚洲之行就朝核问题向习近平施压
半岛局势
特朗普料借亚洲之行就朝核问题向习近平施压
焦点：特斯拉推迟Model 3量产时间且创史上最大季度亏损 股价重挫
深度分析
焦点：特斯拉推迟Model 3量产时间且创史上最大季度亏损 股价重挫
美国不参与的TPP谈判接近尾声
国际财经
美国不参与的TPP谈判接近尾声
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#深度分析
2017年11月1日 / 上午9点03分 / 更新于 21 小时前

综述：新零售成为今年中国双十一电商节新标签 全球化进一步升级

作者 林琦

3 分钟阅读

路透上海11月1日 - 九年前阿里巴巴(BABA.N)尝试性推出的双十一购物节，发展到目前已不容置疑地成为全球最大的网上购物节。天生的互联网基因，使得双十一每年都有创新，并透示出电商业未来的发展趋向。

资料图片：2016年11月12日，中国深圳，阿里巴巴双十一全球电商节，现场工作人员为大屏幕上显示的销售额欢欣鼓舞。REUTERS/Bobby Yip

今年的最大亮点则将是新零售和全球化升级，如同经度和纬度一样代表了电商业未来的两个拓展方向。新零售意味着电商业与线下零售业的深度结合，更接“地气”，而全球化升级则意味着商业半径的持续扩大，消费者和商品的进一步扩张。

2016年天猫双十一当天，透过支付宝结算的销售额达1,207亿元人民币，同比增长32%。今年双十一销售额能冲多高，将成为验证其新零售和全球化策略成色的试金石。

“今天的双十一其实就是我们在共同目标下发生的共振，其实是在我们所有全球的商业力量、科技、大数据驱动下完成的一个商业力量的全球大协作。”阿里巴巴首席执行官（CEO）张勇表示。

他说，阿里巴巴已成为横跨商业、支付金融、物流、云计算、文化娱乐；兼顾国内市场、海外市场及致力于数字经济时代的商业基础设施的提供者，今年的双十一正是阿里经济体经济生态的全景大展示。

今年的双十一已不仅仅是购物节，娱乐色彩依然很浓。阿里巴巴周二公布今年出席天猫双十一晚会的第一批明星名单，包括章子怡、莫文蔚、郎朗、刘涛以及格莱美最佳流行歌手法瑞尔.威廉姆斯等。

知名影视明星李连杰周二还透露，阿里巴巴董事局主席马云首次“跨界”参与拍摄的微电影，亦将在双十一晚会上首映。

据艾瑞咨询之前报告，网络购物正日益成为中国消费增长的新引擎。不过随着其消费基数的扩大，近几年国内网购市场规模的增速逐年下降，从2012年的51.3%降至2016年24.7%。而以线上线下融合为标志的新零售以及全球化，被业界寄予未来增长引擎的厚望。

**新零售**

2016年马云提出线上线下融合的新零售理念，并将其作为阿里巴巴的核心战略之一。一年后的天猫双十一将成为这一理念的大阅兵，检阅者则是全球数亿消费者。

阿里巴巴首席市场官董本洪表示，今年双十一海内外将有超过100万商家打通线上线下，其中有约10万个智慧门店覆盖国内300多个城市及吉隆坡等境外城市。京沪广杭等一二线城市的核心商圈，将在双十一期间出现一批品牌快闪店，用高科技给消费者带来特殊体验。

另外，60万家零售小店、4,000家天猫实体店及3万家村淘点，将成为阿里全域运营的重要组成部分，使得双十一的线下触角能延伸至城市的大街小巷及农村。

“通过线下，我们将双十一扩展到全域。”他说，线上线下的打通，重点是消费者、商品及服务的打通，通过数据给线下门店带来活力和二次营销的潜力；同时线下资源也将支援线上，例如就近线下取货。

阿里云零售事业部总经理叶国辉表示，未来新零售的业态组合将会很丰富，阿里也将通过各种尝试，在美妆、服饰、母婴、手机等领域找到深度行业解决方案，推动以数据驱动的行业转型。

此次双十一，京东(JD.O)亦将推动京东之家、京东专卖店、京东母婴体验店、京东帮服务店、沃尔玛门店等线下渠道和京东线上平台进行融合，而苏宁云商(002024.SZ)亦将O2O作为战略重点。

新零售的兴起，无疑对各大品牌商的电商业务提出更高的挑战。作为国内外140个品牌的代运营商，宝尊电商(BZUN.O)提前半年就开始准备双11，从前端的客服、运营到后端的营销、技术、物流，全民动员，迎接这一国内电商界最大的节日。

宝尊的客户包括耐克(NKE.N)、星巴克(SBUX.O)、百威、华为等众多领先品牌，是国内最大的品牌电商合作伙伴。2015年和2016年双十一,宝尊代营品牌的销售额分别达11亿元和25亿元；发货量分别达100万单和400万单。公司高层预计，今年双十一的业务量还能增长50%左右。

不过宝尊电商CEO仇文斌认为，线上线下的融合，目前许多品牌商还未做好准备，其供应链管理系统需要大规模重构。

“双十一是高强度运动，一旦能够打通，那承担日常工作就没有问题。”他说。

**全球化升级**

从三年前起，全球化一直是双十一购物节的亮点。相比于以前的走出去，现在把全球的优质商品引入中国则成为各大电商平台的普遍任务。

网易(NTES.O)旗下跨境电商平台--考拉海购今年将携超过80个国家的5,000多个全球品牌出阵，并基于大数据勾勒的中国消费者行为倾向，与众多海外品牌联合推出为中国消费者量身定制的专属商品。

除了引进更多全球商品外，天猫等电商平台今年考虑将更多中国品牌引向海外市场。

天猫出口事业部总经理刘鹏透露，今年双十一的目标是一店卖全球，将有100个中国品牌通过天猫平台迈向全球200多个国家和地区，阿里将会提供翻译、推广、支付、集中运输等服务。

天猫今年则是从以往的“全球买、全球卖”的全球零售体系进一步拓展“全球运、全球付”的功能。双十一期间，菜鸟与阿联酋航空等多家航空公司签署包机协定，提供10多架班机从中国起飞，将货物运往欧洲，这是天猫双十一史上首次大规模包机为全球消费者送货。

阿里巴巴近年收购的东南亚第一大电商平台Lazada和印度最大电商平台Paytm，将成为中国品牌出海的有力支撑点，其物流、仓储和配送体系将会方便当地消费者选购中国商品。（完）

发稿 林琦; 审校 曾祥进

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below