综述：中央经济工作会议聚焦中国经济的提质增效 防控金融风险仍列首位

作者 沈燕

2017年3月14日，上海浦东陆家嘴金融区远景。REUTERS/Aly Song

路透北京12月20日 - 决策中国2018年主要经济任务的中央经济工作会议周三落下帷幕，进一步推进供给侧结构型改革，致力中国经济的提质增效是明年经济工作的主要任务，而防范化解重大风险攻坚战排在今后三年重点工作的首位，其中防控金融风险仍是重中之重。

会议明确将继续实施积极的财政政策，稳健的货币政策要保持中性，这也延续了上年的政策基调，而稳中求进工作总基调是治国理政的重要原则，要长期坚持。对于涉及民生，环保、改革等方面的工作也做了具体部署。

“积极的财政政策取向不变，调整优化财政支出结构，确保对重点领域和项目的支持力度，压缩一般性支出，切实加强地方政府债务管理。稳健的货币政策要保持中性，管住货币供给总闸门，保持货币信贷和社会融资规模合理增长，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，促进多层次资本市场健康发展，更好为实体经济服务，守住不发生系统性金融风险的底线。”会议称。

相较去年经济工作会议中提到的适度扩大总需求的表述，今年的重点更侧重于大力推进改革开放，创新和完善宏观调控，推动质量变革、效率变革、动力变革，旨为打造中国经济从大国到强国的升级版创造条件。

而在回顾十八大以来的成绩中，基本公共服务均等化程度不断提高，形成了世界上人口最多的中等收入群体的表述，也显示决策层对中国跨越中等收入陷阱时刻保持着警醒的认识。

近日，美智库外交关系学会（CFR）曾发文称，中国的强国之路须应对挑战，妥善处理以下可能的四个陷阱：中等收入陷阱、塔西佗陷阱、修昔底德陷阱和金德尔伯格陷阱。这四个陷阱中前两个决定中国国内转型。

文章称，为避免陷入中等收入陷阱，基本实现社会主义现代化，中国需在2020-2035年间保持不低于5%的年增长率。同时，考虑到一味追求经济增长带来的社会成本，中国政府还在积极推进其他目标共同发展，包括环境保护和减少贫困。

中国在12月18-20日召开中央经济工作会议，会议提出今后三年要重点抓好决胜全面建成小康社会的防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战。

**经济大国迈向经济强国，提质增效是关键**

尽管中国经济总量早已跃居全球前列，但经济结构的不合理体现在经济和社会生活的方方面面，区域经济的不平衡，隐性的地方政府债务，潜藏的金融风险以及老龄化社会加快到来使得社保可持续性的现实难题，均促使中国必须加快从大国迈向强国的步伐。

数据显示，截至2016年底，中国企业职工养老保险基金累计结余近3.7万亿元，短期内不存在支付上的资金缺口。但随着中国老龄化进程的加快，未来养老保险支付压力不容小觑。截至2016年底，中国60岁及以上老年人口2.3亿人，占总人口的16.7%，人口老龄化处于不断加速阶段。

中央经济工作会议明确提出，要围绕推动高质量发展，做好八项重点工作。包括深化供给侧结构性改革。要推进中国制造向中国创造转变，中国速度向中国质量转变，制造大国向制造强国转变。深化要素市场化配置改革，重点在“破”、“立”、“降”上下功夫。

提出大力破除无效供给，把处置“僵尸企业”作为重要抓手，推动化解过剩产能；大力培育新动能，强化科技创新，推动传统产业优化升级，培育一批具有创新能力的排头兵企业，积极推进军民融合深度发展；大力降低实体经济成本，降低制度性交易成本，继续清理涉企收费，加大对乱收费的查处和整治力度，深化电力、石油天然气、铁路等行业改革，降低用能、物流成本。

激发各类市场主体活力。要推动国有资本做强做优做大，要支持民营企业发展，落实保护产权政策，依法甄别纠正社会反映强烈的产权纠纷案件。全面实施并不断完善市场准入负面清单制度，破除歧视性限制和各种隐性障碍，加快构建亲清新型政商关系。

会议提出实施乡村振兴战略。要科学制定乡村振兴战略规划。实施区域协调发展战略。要实现基本公共服务均等化，基础设施通达程度比较均衡，人民生活水平大体相当。

**经济全面开放，民生问题精准施策**

会议提出，推动形成全面开放新格局。要在开放的范围和层次上进一步拓展，抓紧完善外资相关法律，加强知识产权保护。促进贸易平衡，更加注重提升出口质量和附加值，积极扩大进口，下调部分产品进口关税。大力发展服务贸易。继续推进自由贸易试验区改革试点。有效引导支持对外投资。

提高保障和改善民生水平。要针对人民群众关心的问题精准施策，改革完善基本养老保险制度，加快实现养老保险全国统筹。

房地产市场的调控更强调建立长效机制。会议提出加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度。要发展住房租赁市场特别是长期租赁，保护租赁利益相关方合法权益，支持专业化、机构化住房租赁企业发展。完善促进房地产市场平稳健康发展的长效机制，保持房地产市场调控政策连续性和稳定性，分清中央和地方事权，实行差别化调控。

实现青山绿水的环保目标仍然是中国明年工作的重点。会议提出，要实施好“十三五”（2016-2020年）规划确定的生态保护修复重大工程。启动大规模国土绿化行动，引导国企、民企、外企、集体、个人、社会组织等各方面资金投入，培育一批专门从事生态保护修复的专业化企业。

深入实施“水十条”，全面实施“土十条”。加快生态文明体制改革，健全自然资源资产产权制度，研究建立市场化、多元化生态补偿机制，改革生态环境监管体制。（完）