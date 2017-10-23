综述：中国重拳治污对经济增长影响不大 环保督查永远在路上

路透北京10月23日 - 面对成为常态的大气污染，中国打响了号称史上最严厉的“蓝天保卫战”。对其是否会影响经济增长，中国环境保护部部长李干杰周一明确表示影响不大，并坚称环保督查会持续。

2017年2月3日，北京，一辆汽车在雾霾天气里驶过一座停工的工厂。REUTERS/Jason Lee

他在十九大期间召开的新闻发布会上称，中国生态环境保护任重道远，资源环境承载能力已达到或接近上限，成为中国经济社会可持续发展的重大瓶颈制约，成为全面建成小康社会的明显短板；而长效的环保督察机制和配套举措正在完善。

“针对重点地区、重点行业、重点问题准备组织开展机动式、点穴式专项督察正在谋划当中，可能今年年底、明年年初就会出台相关举措，开展相关的专项行动。“李干杰说。

他指出，将对首轮前四批环保督察进行充分总结，梳理问题、总结经验，进一步完善相关机制和配套措施，为后续开展第二轮做好准备。

同时，研究推进有关中央环保督察相关法规的制定工作，把这项工作的有效机制纳入法制化、规范化的轨道；还要积极指导和督促地方建立省级环保督察体系，国家督省、省督市县。

他并提到，国家督省的体制机制已经基本健全，省督市县正在通过省以下环保垂直管理改革这项制度抓紧推进，现正抓紧指导督促地方把这个体系建立起来，将来国家和省两级联动，一定会使得这个机制发挥更大更好的作用。

近几年中国为治理环境污染频出重拳，国务院发布实施大气、水、土壤污染防治三大行动计划，加大化解钢铁、煤炭等过剩产能和淘汰落后产能工作力度，环境保护法、大气污染防治法、水污染防治法、环境影响评价法、环境保护法、核安全法等多部法律完成修订；土壤污染防治法进入全国人大常委会立法审议程序。

特别是被称为史上最严的新环境保护法从2015年实施以来，在打击环境违法行为方面力度空前，针对一些地方履职不到位、环境质量持续恶化等问题，环保部公开约谈40多个市（州、县）；北京，陕西，河北等九个省市则组建环境警察队伍，环境司法保障得到切实加强。

**从严治污与经济增长是正相关作用**

对于从严治污是否会影响中国经济增长的疑虑，李干杰表示，要说对企业局部的、微观的影响一点都没有，那是不可能的；但从长远、宏观、大局上看，是没有影响的。加强环境保护、推动绿色发展，加强生态文明建设与发展经济是正相关的。

他也提到，“前一段时间有些媒体报导说我们搞‘一刀切’，我想说明的是，所谓不分青红皂白、不分好坏的‘一刀切’是我们坚决反对的，总体上也是不存在的，即使个别地方发生过，我们都第一时间进行了纠正。即使对于那些违法违规的企业，也是根据情况，能够整改的给予时间进行整改，并非一棍子打死。只有那些确确实实没有生存价值，又严重污染环境，整治又没有任何希望的，才最后关停关闭。“

他指出，加强环境保护过程中，实际上强调既要打攻坚战，又要打持久战，问题的积累不是一天两天，要把它解决也绝非一夜之间。因此，在具体实施的过程中还是非常讲究策略和方法。

一方面，对一些违法违规、污染环境的企业零容忍，依法依规严肃处理；但另一方面，也要按照分类指导的原则，一厂一策，具体问题具体分析。

李干杰称，环境保护与经济增长在过去这段时间是相得益彰的，确确实实环境保护在加强、环境质量在改善，同时经济发展没有受到影响，“我们国家主要城市的调查失业率已经降到了近些年最低的水平，如果说这些年我们加强环境保护影响了就业，我想不会有这么一个数字。”

针对同样问题，国家发改委副主任张勇上周六也称，对经济增长的影响不会很大。这些年经过持续努力，中国在污染减排方面取得积极成效。比如单位GDP能耗过去五年累计下降20.9%，二氧化碳排放累计也是持续下降，通过节能减少的能源消耗折合成标准煤大概10亿多吨。

他表示，中国有硬性的考核指标，下达给各个省，而且每个年度都要进行评价考核。实际上这些年企业像电厂的污染减排水平，应该说越来越先进了。随着力度的逐渐加大，蓝天应该会越来越多，生态文明建设对于经济的发展是一个正相关的作用。

中国今年三季度国内生产总值（GDP）同比增长6.8%，环比增1.7%，前三季度GDP同比增6.9%。国家发改委主任何立峰上周六预计，中国今年6.5%左右的预期增长目标将顺利实现，并能够争取更好的效果，今年底经济总量将超过80万亿元人民币，增量可能超过6万亿元。

**治污依旧任重道远**

而要实现“绿水青山就是金山银山”的绿色治国理念，中国重拳治污的压力依然艰巨。官员们在总结中国治污成果的同时，也提到中国生态环境保护任重道远，解决现实的问题更需要方方面面的努力。

李干杰坦称，在大气污染防治方面还存在不少问题，一是总体污染还是很严重，空气质量还是很不理想，离老百姓的期待和要求有比较大的差距。

据其介绍，全国338个城市全年达标的只有84个，比例只有24.8%；全国PM10平均浓度是82微克每立方米，标准是70，超过标准17.1%；PM2.5去年平均是47，标准是35，超标34.3%。

二是重点地区、重点时段的污染程度更加严重，比方说华北地区，京津冀及周边，尤其是秋冬季重污染天气多发频发，并且污染程度相当严重，尤其是去年冬天；三是在产业结构方面，重化工业在其中所占比例还是太高，以煤为主的能源结构比重仍然过大，以及公路运输为主的运输结构。

四是在企业遵纪守法方面，依法达标排放方面也还存在不少问题。一些企业的守法意识不强，违法违规问题严重，超标排放的情况还是比较突出；五是工作压力没有有效传导到位，在一些地方比较突出，一些政策措施没有完全落地见效。

“新老环境问题并存，生态环境风险突出，重污染天气、黑臭水体、垃圾围城、生态破坏等问题成为民生之患，民心之痛，...人民日益增长的优美生态环境需要与更多优质生态产品供给不足之间的矛盾突出。”李干杰称。

他表示，要坚持全民共治，源头防治，以解决人民群众反映强烈的大气、水、土壤污染等突出问题为重点，全面加强环境污染防治，加快划定并严守生态保护红线，坚决守牢环境安全底线；还要全方位、全地域、全过程开展生态环境保护建设，加快推动形成绿色发展方式和生活方式，倡导简约适度、绿色低碳的生活方式。

同时，要着力解决突出环境问题，加大生态系统保护力度，加强重点生态功能区保护，有效防范和化解环境风险，强化危险废物和化学品环境管理，严格核与辐射安全监管，及时妥善处理各类环境矛盾纠纷。

此外，还要深化生态环保领域改革，完善生态环境管理制度，加快构建政府为主导，企业为主体，社会组织和公众共同参与的环境治理体系。强化排污者责任，健全环保信用评价，信息强制性披露，严惩重罚等制度。（完）