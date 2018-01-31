综述：中国制造业扩张步伐年初放缓 出口回落及信贷收紧或拖累经济

作者 宿泱韫

路透北京1月31日 - 中国制造业在2018年开年放缓扩张步伐。受工人节前返乡、严冬恶劣气候影响，部分行业进入生产淡季，年初PMI通常环比会有回落；但另一方面，分析人士也指出，新出口订单逾一年来首次跌破荣枯线，一定程度反映出人民币升值对出口的不利影响，前景需进一步观察。

而年初决策层继续表露去杠杆的决心，金融监管力度只紧不松，分析师预计，这将加大今年一季度经济下行压力，不过1月服务业的强劲表现，意味着中国经济降速增质更进一步。

“综合来看，1月官方制造业PMI受春节、天气及人民币走强的影响而趋弱，但仍位于扩张区间。”恒丰银行研究院宏观团队的蔡浩和李海静表示，由于今年春节在2月下旬才结束，工人多在3月上旬才陆续返工，今年一季度的经济表现或明显弱于亮眼的去年同期。

他们并指出，近期有媒体报导多家商业银行存在信贷额度不足的“惜贷”行为，且均提高了新投放贷款的信贷利率，这在去杠杆的大环境下虽是应有之义，但需观察其对经济可能产生的影响。

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周三联合公布，宏观经济先行指标--1月官方制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIB=ECI降至51.3，低于路透调查预估中值51.5，创八个月低点；不过，官方制造业PMI已连续18个月处于扩张区间。

1月官方非制造业商务活动指数CNPMIN=ECI则升至四个月高点55.3。统计局还首次公布综合PMI指数，该指数为PMI指标体系中反映当期全行业（制造业和非制造业）产出变化情况的综合指数，1月为54.6，与上月持平。

“1月份PMI指数小幅下降，但继续保持51以上区间，表明经济平稳增长态势明显。”中国物流与采购联合会特约分析师张立群指出，订单类指数均出现下降，预示国内外市场需求增长水平有所回落；出口增速预计有所降低。

而生产指数、采购量指数、购进价格下降，产成品库存指数提高，表明企业生产经营活动略有下降，补充库存活动减弱。总体看，未来经济运行平稳，但需要巩固市场需求平稳增长的基础。

分项数据显示，生产指数和新订单指数为53.5和52.6，分别比上月回落0.5和0.8个点，但均处于53左右相对较高的扩张区间；主要原材料购进价格指数和出厂价格指数为59.7和51.8，分别比上月回落2.5和2.6个点，并明显低于去年同期，企业运营成本上涨压力有所缓解；受与圣诞、新年相关的国外市场需求提前释放等因素影响，新出口订单指数比上月下降2.4个点，至49.5。

分规模看，大、中、小企业PMI均回落，但大企业仍处扩张区间，小企业低于临界点。大型企业PMI为52.6，比上月回落0.4；中型企业PMI为50.1，比上月回落0.3；小型企业PMI为48.5，虽比上月下降0.2，仍高于去年同期2.1个点。

“1月制造业PMI季节性回落但仍处扩张区间，18年制造业开局不温不火。”海通证券宏观团队的姜超、于博表示，从中观行业数据看，终端需求仍在下滑，工业生产普遍回落，生资价格持续下跌，供、需、价三方面均表明经济依然偏弱。

他们认为，在去杠杆、防风险、去水分的背景下，2018年经济增速仍有下行压力，但经济质量将明显提升。

中央财经领导小组办公室主任刘鹤在达沃斯论坛上称，中国将争取用三年左右时间使宏观经济杠杆率得到有效控制，中国经济基本面长期向好的态势没有改变。中国近期要高度关注大国货币政策的外溢性，以及股市债市大宗商品市场的变化，中期则要关注劳动生产率的改善以及大国储蓄率的变化。

**出口订单回落**

分析师普遍认为，出口订单指数自2016年11月以来首次降至荣枯线下，较前月下降2.4个点，是拖累1月制造业PMI逊于预期的主要原因，这固然有圣诞、新年相关海外需求提前释放的因素，但人民币兑美元去年年末至今的凌厉升值恐怕也已波及出口。

“尽管欧美日发达经济体整体保持向好态势，但春节因素叠加中美贸易摩擦引发的人民币的强劲升值（对美元）一定程度上制约了出口。”恒丰的蔡浩等指出，自2018年1月以来，人民币兑美元汇率已累计升值约2.8%。

他们称，2018年中国经济有压力也有支撑。供给侧改革、外需向好、财税稳定器以及住房制度改革等都将对2018年经济形成有力支撑，但也要关注投资趋缓、汇率短期走强等因素对经济的影响。

统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河提供的调查结果显示，随着春节临近，制造业劳动力供应不足情况有所显现，本月反映此情况的企业比重为17.2%，比上月上升2.4个百分点。此外，17.4%的出口企业认为人民币汇率波动给生产经营活动带来不利影响，比重比上月上升2.7个百分点。

中国物流信息中心的陈中涛称，受出口波动影响，装备制造业生产活动明显下降，1月装备制造业PMI较上月下降2.6个百分点，降至50，低于制造业整体指数1.3个百分点，为2016年3月以来的最低值。与装备制造业下降相应，大、中型企业生产经营活动也有所回落。

九州证券经济学家邓海清认为，1月制造业PMI出现一定程度下滑，主要在于临近春节的季节性因素以及出口的回落，“总体上，在出口面临高基数、基建投资受财政约束、房地产投资下行明显、社会消费透支的情况下，这一轮经济复苏的增长高点已过，目前经济下行压力处于高位水平，2018年经济较2017年大概率下行。”

同时，他指出，2018年去杠杆将传导至实体经济，“高社融+低M2”组合将发生变化，社融下滑将加剧经济下行压力。

**服务业强劲**

非制造业方面，1月服务业扩张步伐加快，服务业商务活动指数为54.4，比上月上升1.0个点；建筑业景气度高位回落，受近期大范围降温及雨雪天气等因素影响，建筑业企业生产活动放缓，商务活动指数为60.5，比上月回落3.4个点。

“受淡季影响，建筑业活动有所回调，商务活动指数和新订单指数较上月均有不同程度回落；服务业活动的明显回升是支撑本月非制造业持续向好发展的主要动力，其商务活动指数和新订单指数的双双上升。”中国物流信息中心的武威表示。

据统计局，在传统假日和消费升级等因素的带动下，生活性服务业商务活动指数升至57.8，比上月上升3.9个点。从行业大类看，零售、航空运输、电信广播电视和卫星传输服务、互联网软件信息技术服务、银行、保险、租赁及商务服务等行业商务活动指数位于55以上的较高景气区间。住宿、餐饮、房地产、居民服务及修理等行业商务活动指数位于收缩区间。

从市场需求和预期看，新订单指数和业务活动预期指数为51.8和61.2，均高于上月0.9个点，市场需求继续改善；业务活动预期指数为64.7，比上月上升0.6个点，企业对行业发展仍保持乐观态度。

“总体来看，2018年非制造业开局良好，市场经营活动持续上升，市场需求和就业增势稳定，企业预期乐观，特别是服务业的上升为我国经济迈入高质量发展奠定了较好基础。”武威表示。

同时，武威指出，在经济持续向好的同时，投入品价格指数连续两个月回落，降至53.9，反映原材料价格上涨的企业比重也结束了连升走势，本月回落至18.3%，反映企业经营成本压力也有所缓解，继续关注该指数的后续变化。

下表为过去一年官方制造业采购经理指数(PMI)历史数据一览(%):

2018/1月 2017/12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月

51.3 51.6 51.8 51.6 52.4 51.7 51.4 51.7 51.2 51.2 51.8 51.6 51.3

制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。

下表为过去一年中国官方非制造业采购经理指数(PMI)历史数据(%):

2018年1月 2017年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月

55.3 55 54.8 54.3 55.4 53.4 54.5 54.9 54.5 54 55.1 54.2 54.6

非制造业PMI指标体系，由商务活动指数、新订单指数、新出口订单指数、在手订单指数、存货指数、中间投入价格指数、收费价格指数、从业人员指数、供应商配送时间指数、业务活动预期指数等10个分类指数构成。高于50反映非制造业经济扩张，低于50则反映经济收缩。（完）