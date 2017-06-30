中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的6月26日-30日当周中国金融市场摘要:

汇市:

--人民币兑美元当周走升0.87%。本周虽有大量半年末的实需购汇盘，但周内大行在境内外强力结汇，一度将人民币暴力拉升逾800点，美元指数周内走弱亦助长自营盘增加人民币多头头寸。周五午后随着美元反弹和购汇增加，人民币回吐部分涨幅转为收跌。7月仍是传统购汇旺季，但人民币短期两轮升值或将引出部分客盘择机结汇，料7月汇价双向波动将有所增加。

公开市场操作:

--半年末最后一周财政投放力度不断加大，中国银行间市场流动性充裕平稳，央行公开市场全周无操作，单周净回笼规模创逾四个半月新高。分析人士认为，月初以来央行已打出“提前量”，后辅以财政投放，资金面跨季无忧；但连续暂停逆回购操作亦表明央行仍未放弃中性姿态，未来资金面将保持大致平稳，不松不紧会是常态。

他们亦指出，7月面临的逆回购和MLF(中期借贷便利)到期量偏大，且有例行缴税扰动，预计流动性仍有小幅波动，但央行届时料亦会加强预期管理，继续“削峰填谷”操作模式，超预期紧张局面难再现。

债市:

--中国银行间债市当周现券收益率曲线陡峭化，季末资金面较为宽松，利率债短端收益率普降，不过长端先降后升，海外美债走弱、6月官方PMI较强及7月初资金面收敛预期拖累市场情绪。

票据:

--中国票据市场转贴利率本周稳中微涨，不过月末时节市场成交稀少。交易人士表示，临近月末多数机构规模已满，故收票需求减少，供略过于求导致价格略有上涨，不过纸票价格持稳。

股市:

--中国股市沪综指当周震荡上行，盘中并创逾两个月新高。受期货价格带动，以煤炭为代表的周期类股全面走强，但此前推动指数一路上行的银行、地产等蓝筹股，由于此轮累计涨幅较大，后市将面临较大的获利回吐压力。本周央行连续暂停逆回购，显示月末央行对流动性略有回收，但市场整体做多氛围未改。(完)