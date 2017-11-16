综述：中国外储管理改革呼声再起 央行官员称二元架构“只是看起来美好”

作者 李文科/马蓉

资料图片：2011年1月，人民币、日元、美元、欧元和英镑纸币。REUTERS/Kacper Pempel

路透北京11月16日 - 中国巨大的外储规模，并沉淀美债等低收益资产一向引发市场诟病，亦给政府宏观调控和外储管理造成巨大挑战，在周四召开的财新峰会上，中国外储管理体制改革呼声再起，不过央行官员坚称，外储两元架构只是“看起来比较美好”。

针对全国人大财经委副主任委员黄奇帆呼吁将中国外储由央行独自管理改至财政部和央行共同管理的“两元架构”，中国人民银行研究局局长徐忠坦言，“现实很骨感”，他并强调，可以看一看外汇储备投资的收益率跟投资机构的收益率，对这个问题得出的结论也许完全相反。

徐忠认为，中国的财政和国外的财政不尽相同，“中国的财政是吃饭财政，地方政府还有那么多的隐形负债，中央财政没有承担相应责任的债务，在这种情况下，去发这个国债，相当于什么？是空手套白狼，是不是？”

这是其对黄奇帆的关于外储改革言论做出的回应。在黄奇帆看来，由于央行无法发债，只能靠不断扩张M0来对冲巨额外汇占款，造成了M2的扩张、房地产泡沫、资金脱实就虚等一些问题，财政与央行“二元”管理外汇的结构比央行独立管理会更好。

黄奇帆称，外汇储备的体制有两种，一种是两元构架--财政储备为主，央行储备为辅，一个国家80%、90%的外汇是财政储备，央行是10%、20%的财政储备。

他在财新峰会上解释称，央行摆脱了外汇占款的绑架就有了独立的货币政策，可根据GDP增长率和通货膨胀为国民经济和实体经济很好的服务，形成独立的货币政策。

他并指出，如果财政管理外汇，可以发行国债将资金输入中投公司等机构进行投资，“这种投资不讲15%回报，不讲10%回报，就最起码的5%回报，一年就会有上万亿的收入”，“而央行的外汇储备只能买国外比较好的债券，利息比较低”。

中国2016年外汇储备余额30,105亿美元，较2015年末减少10%。而今年10月末，中国外汇储备余额31,092亿美元，较2016年末增加987亿美元，并已连续9个月上升。

**对外投资负收益困局待解**

中国外汇储备管理坚持多元化投资的理念，但囿于其规模巨大以及资产对稳定性、流动性和安全性等方面考虑，其收益率不可能很高，这令中国长期陷入净债权国但投资净收益持续为负的尴尬中。

的确，中国外汇储备一度持续攀升至4万亿水平，大量的外汇占款会改变国内基础货币的投放，增强货币供给的内生性，给中央银行的货币政策调控带来巨大的压力，引起货币政策和汇率政策间的冲突，进而间接影响到宏观经济的稳定性。

但受人民币贬值以及跨境资本流动形势的逆转，中国外汇占款最近两年以来持续负增长，对货币供应量的增长亦是负贡献，央行因此开启了货币政策新工具包括逆回购、常备借贷便利（SLF）、中期借贷便利（MLF）等来调节货币投放。

从这个角度而言，当前外汇占款对货币供应的扰动作用已经基本稳定，货币政策独立性空间得以提升。

不过，由于中国外汇储备规模占对外投资比重较大，且官方外储从流动性、安全性等角度考虑主要投资于美国国债等相对低收益低风险的品种，导致中国对外投资持续陷入“负收益”困局仍待解。

社科院学部委员余永定曾多次强调，中国的海外净资产规模大致是在1.5万亿美元到2万亿之间波动。既然中国是净债权国，那么投资收益就应该是正的。但过去十几年来，中国在大部分时间的海外投资收益是负数，这是一个不正常的现象。(完)