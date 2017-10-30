综述：恐慌踩踏中国债市期现货崩跌 短期显超调但长期信心仍需时疗伤

路透北京10月30日 - 在国内基本面、金融监管和流动性“三座大山”之下，中国银行间债市在10月末终难抵重压而崩跌，恐慌踩踏中，10年国债期货主力合约一度跌逾1%，价格并创上市新低，10年国债收益率则势如破竹一路探至3.94%的三年新高。

资料图片：2013年7月，百元面值的人民币纸币。REUTERS/Jason Lee

市场人士认为，目前市场并无明显新的利空，今年以来对基本面转差的预期崩溃，叠加监管政策迟迟未见落地，多头信心严重受创，短期市场或有超调之嫌，但长期心态仍显谨慎。

华南一银行交易员说，“各种止损盘出来了，职业生涯完蛋了，我今天抄底就止损，抄底就止损，现在是能跑就跑，不想着抄底了，索性不玩了，恐慌中的踩踏。”

中信证券固收团队首席分析师明明表示，觉得还是多重利空的一个叠加，国庆以来主要的利空持续发酵，包括基本面强劲且监管政策依然未落地，而美国数据较佳带动美债收益率上行。

“基本面还是比较强劲，至少比较韧性。监管呢还没有出清，大家都有一个心理，就是说等它落地了，大家才能松口气，它一直也没出来，所以这个压力一直存在。”他说，“还有就是美国经济数据也不错，美债（收益率）也又往上了，内忧外患，而且市场情绪本身就十分脆弱。”

中国金融期货交易所10年期国债期货主力合约周一午后持续扩大跌幅，盘中一度最大跌逾1.2%，至尾盘跌幅有所收窄，最终收跌0.88%，创下自2016年12月19日以来最大单日跌幅。该合约最终收报92.560元，继续刷新2015年3月国债期货10年品种上市以来新低。

华东一银行交易员称，“年年岁岁花相似，岁岁年年‘跌’不同，可悲的是我竟然还不知道为啥跌，感觉市场是在边缘游离了这么久，一下进入了‘极乐’世界。”

上海一银行交易员亦表示，基本面预期扭转的比较彻底，而且数据和官方看法还不断相互印证，然后外围经济也在底部起来了。

“踩踏吧，现货期货相互影响，恶性循环...之前是靠虚假的自信撑起来的买盘，但没有新增资金落地，其实整体的需求是萎缩的，供给又没少，所以跌起来比以前凶。”他说。

据交易员透露，尾盘现券情绪稍有缓和，10年国债活跃券170018收益率最新成交在3.9050%，盘中最高成交在3.94%，创2014年10月以来高点；10年国开债活跃券170215最新成交在4.4975%，盘中最高一度成交在4.53%。

**短期显超调，长期信心仍不足**

受访人士认为，短期剧烈调整有过度之虞，关注监管机构是否有一定的缓和情绪措施；但长期来看信心的恢复需较长时间，情势未明朗之前，谨慎心态依然是主流。

明明认为，对于未来的判断，市场在大的环境下还是要保持谨慎，包括国内外加息，还有通胀等因素；但短期来看市场有些调整过度，基本面并不支持利率短期内继续大幅向上。

中金固收团队最新报告则表示，在并非完全基本面驱动而是情绪驱动的情况下，很难说短期内债市是否已经跌透，目前利率债收益率水平已经远高于历史均值，即使收益率没到顶部，也离顶部不远。

该报告并称，不过后续金融监管政策的出台和影响仍是目前无法证实也无法证伪的问题；海外市场风险偏好是否能持续上升、海外货币政策收紧力度如何等问题也需要观察。

上述华东的银行交易员说，“心已破碎，再恢复起来就难了，尾盘看着情绪缓和了下，不知道是不是监管机构要喊话了，不过长一点看信心还是不足，突然一棍子下来，肯定要长记性呀。”

国信证券固收首席分析师董德志表示，今天应该是情绪杀跌，其实实际情况比市场之前预期的还要好一点，“我觉得应该找找大跌的原因，先把市场情绪稳一稳，先看看到底什么原因造成的。”

不过对于近期相对比较坚挺的信用债来说，市场预期相对较差。上海一券商交易员直言，“信用债还会有一波大屠杀的，这会没跌是因为没流动性，都出不去，中低等级的信用利差要拉大。”

中国银行间市场周一资金面紧势有增无减，因央行在公开市场净投放规模不大，主要大行出资有限。交易员表示，临近月末流动性一般均会收紧，加之本周公开市场逆回购和MLF到期逾万亿重压，目前市场心态不佳。

最新数据显示中国经济依然在向好的轨道上平稳运行，三季度GDP增速较前两季略下滑但符合市场预期，今年达到甚至超出6.5%的目标几成定局，三驾马车走势更为均衡，也印证了国家主席习近平在中共十九大开幕报告中所言，中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。

中国银监会主席郭树清在中共十九大中央金融系统代表会议上指出，要坚决抵御跨市场金融风险，深入整治银行业市场乱象，加强银行不良贷款处置监管，并坚决遏制隐性债务增加。（完）