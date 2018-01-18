综述：中国楼市去年微升收尾 调控基调不变租赁利好频出

作者 宿泱韫

路透北京1月18日 - 中国楼市以整体稳中微升告别了2017年，严格受控的一线和二线热点城市房价持稳，非热点二三线城市涨幅则有所扩大，得益于年末冲销售和相对宽松的政策环境。新年伊始，部分二线城市以吸引人才为由微调楼市政策，一度引发市场对政策松绑的揣测，但随即遭到相关部委否认，显示调控基调并未有变。

另一方面，在房地产长效机制建设上又有新进展。国土部表示政府将不再是居住用地唯一提供者，分析人士认为这正是十九大要求的“多主体供应”的重要体现，将助力租赁市场发展，但由于体量有限，短期对房地产市场供需影响不大。

“楼市表现与城市调控政策力度同向，调控力度大的城市房价涨幅缓，调控力度最大的城市出现了同比下调。”中原地产首席分析师张大伟表示。

他预计，目前看，2018年的调控政策力度依然持续，70城市房价数据依然会明显分化，最近发布吸引人才的系列城市，预计房价年初有望平稳，北京等一线城市房价今年将继续同比下调。

路透根据中国国家统计局周四公布数据测算，2017年12月70个大中城市新建住宅销售价格指数同比升5.3%，连涨27个月，涨幅在连续一年收窄后首度扩大，高于上月的5.1%。

从环比看，12月新建住宅销售价格较上月上涨0.4%，连涨32个月，高于上月的0.3%，为五个月高点。

统计局城市司高级统计师刘建伟解读称，初步测算，12月一线城市新建商品住宅价格环比持平，二手住宅价格环比下降0.1%。二、三线城市新建商品住宅价格环比分别上涨0.6%和0.5%，涨幅比上月均略微扩大0.1个百分点；二手住宅价格环比均上涨0.3%，涨幅均与上月相同。

同比来看亦呈现类似趋势。一线城市新建和二手住宅价格同比涨幅均连续15个月回落，12月比11月分别回落0.1和0.4个百分点。二线城市新建同比涨幅比上月扩大0.4个百分点，二手同比涨幅与上月相同；三线城市新建同比涨幅与上月相同，二手住宅价格同比涨幅连续五个月回落，比上月回落0.1个百分点。

中国70个大中城市房价同比与环比走势图： tmsnrt.rs/2DKpc7c

中国全国、北京、上海及深圳房价走势图： tmsnrt.rs/2Dgwz5b

北京时间13：17，中国股市地产类指数上涨0.46%，沪综指.SSEC涨0.62%。受业绩利好和松绑预期推动，地产股近两周涨势凌厉，行业龙头万科(000002.SZ)一度创历史新高。

**二三线房价微涨**

中国楼市年末微涨，主要受二三线房价涨幅扩大带动。分析人士称，相对宽松的调控环境、年末供应增加，均是其楼市有所升温的原因；与之相对的是，15个热点城市多数持平、微跌。

“70个大中城市中15个热点城市新建商品住宅环比价格均在平稳区间内变动，房地产市场总体继续保持稳定。”统计局的刘建伟表示。

从环比看，有四个城市新建商品住宅价格下降，降幅在0.2至0.3个百分点之间；北京、杭州和合肥三个城市持平。从同比看，有九个城市新建商品住宅价格下降，降幅在0.2至3.0个百分点之间，这些城市新建商品住宅价格低于上年同期水平。

70个大中城市中环比上涨的城市自上月的50个增至57个，持平和下降的城市分别为六个和七个，均较前月减少。环比涨幅居前的城市有昆明（2.6%）、海口（2.2%）、泸州（2%），均为非热点二三线城市。

张大伟认为，二三线房价依然上涨，主要原因在于，二三线的信贷相比2016年明显收紧，但资金价格依然处于历史低位；一线城市严格调控下的溢出需求，包括自住与投资，都回流到了二三线城市；调控政策分化，非调控热点城市虽然也密集发布调控政策，但整体内容相对较宽松，对市场抑制作用弱。此外，11月-12月，部分项目冲刺年末销售任务，入市供应量有所上涨，市场活跃度提高。

新年伊始，南京、合肥、兰州等城市对本地房地产政策进行微调，吸引人才流入，引发对房地产政策松绑的猜测。中原地产研究中心统计数据显示，从2017年10月来，短短三个月时间，全国就有近20个城市与地区发布了引进人才的新政策。

针对松绑传言，各地住建部门纷纷否认，住建部亦重申，对房地产调控的态度是明确的、坚决的，是一以贯之的。今年将严厉打击各类违法违规行为，坚决遏制投机炒房，进一步落实地方主体责任，确保房地产市场稳定。

**租赁利好频出**

在调控基调延续的同时，长效机制则在继续推进。国土资源部部长姜大明稍早表示，政府将不再是居住用地唯一提供者，将研究制定权属不变、符合规划条件下，非房地产企业依法取得使用权的土地作为住宅用地的办法，深化利用农村集体经营性建设用地建设租赁住房试点，此番表态被视为租赁市场的又一利好。

“国土部的上述表述是贯彻落实十九大‘多主体供应、多渠道保障、租购并举’的重要举措，也是对13城市集体土地建租赁试点的延续。”链家研究院院长杨现领在报告中表示。

他指出，当前北上深分别有220万套、300万套、100万套的租赁供给缺口，房源供应短缺是制约租赁市场发展的最大障碍，这些供需矛盾紧张的城市需要注重增量和存量相结合，而集体经营性建设用地及企业用地是一种潜在补充。集体土地建租赁的城市范围可能会在之前13个城市的基础上有所扩大。如果将这一政策推广到全国，要防止一些租赁需求并不强烈的城市跟风。

杨现领指出，集体经营性建设用地纳入租赁供地长期会改善城市租房短缺的矛盾，但短期难以影响供需格局。短期来看政策对租赁市场供需格局边际增量影响不会太大。简单测算，以北京为例，即便2018年完成全部的租赁和集体建设用地的供给计划，增量供应也只有10万多套，在整个存量租赁房源中的占比只有6%左右，在北京所有存量房源中的占比只有1.5%，难以对市场形成冲击。

另一位接近监管层的资深专家认为“方向很正确，实际效果可能有限”。他指出，一方面新增集体建设用地非常少，加上遗留的存量建设用地，供应量也是有限的；另一方面也存在中央和地方的博弈。

他认为，在一个开放的市场，租房供应增加，有助于商品房价格下调，通过租赁房增加满足住房需求。但对地方而言，租赁住房供应太多，房价下调，土地收益就会减少，难以完成土地收益指标，会有压力，积极性会打折扣。

“所以，政策初衷很好，但实际能执行到什么程度，还得再观察。”他说。（完）