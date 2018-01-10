焦点：中国可能考虑放缓购买美国公债 但外汇稳定顾虑或限制行动

路透伦敦/华盛顿1月10日 - 彭博周三报导，负责评估中国外汇储备管理的官员已建议放缓或停止购买美国公债，因为美国公债对中国的吸引力降低，而且美国与中国之间的贸易紧张关系升温。

资料图片：2014年11月，中国北京，时任美国总统奥巴马访华时，天安门广场的中美国旗。REUTERS/Petar Kujundzic

该报导推动美国公债收益率(殖利率)升至10个月高位，并打压美元走低。不过分析师告诫称，中国无法大幅调整外汇储备结构，因为需要通过外储管理人民币汇率。

据美国财政部数据，中国外汇储备规模为全球最高，约为3万亿(兆)美元，并且是美国公债的最大持有国，截至2017年10月持有1.19万亿美元的美国公债。

reut.rs/2DhOadY

据彭博报导，熟悉情况的消息人士称相较于其它资产，美国公债的吸引力在降低。消息人士还称，与美国贸易关系的紧张也是放缓美债购买步伐的原因。报导未指明消息人士的资历。

彭博报导称，中国官员未明确指出为何贸易关系紧张会导致减少购买美债。

美国财政部负责国际事务的次长David Malpass在布鲁塞尔对记者讲话时，反驳了有关中国对美债需求的担忧。

“美国公债市场是全球范围内一个深厚、强大的市场，因此我们相信随着我们的经济走强，(公债市场)仍将是一个深厚、强大的市场，”Malpass被问及如何评论上述报导时表示。

Malpass还重申，他对中国重视国有企业和政府补贴导致资本配置扭曲感到担忧。

reut.rs/2DkWn12

**几无操作空间**

中国国家外汇管理局尚未回复寻求对报导置评的传真。因不在上班时间，未联系到中国央行置评。

在该报导后，主要政府公债收益率延续稍早的升势。10年期美债收益率在欧洲交易时段触及10个月高位2.59%，日内上涨4个基点。这打压美元兑日圆至六周低位。

美股主要股指周三缩减稍早跌幅，因美债收益率走扬推升银行股等其他金融股。

但一些分析师指称，中国已减少美债持有规模，鉴于其需要稳定且有流动性的美元资产，在不损及其投资组合下，将无法更积极地降低美债持有规模。

“可以放置这些钱的地方并不多，”凯投宏观(Capital Economics)驻多伦多分析师Paul Ashworth表示。

中国用其持有的外币债券来保持本币汇率维持在其希望的水准，鉴于中国希望保持稳定，其调整储备构成的空间可能不太大。

但Ashworth指出，此举可能是一个预警，表明如果特朗普政府开始与中国打贸易战，中国可能迅速推高美国举债成本。

特朗普政府在考虑未来几周实施几项新的关税举措，其中包括广泛限制钢材和铝进口，并根据对中国知识产权问题的调查结果而对中国采取惩罚性举措。

这篇报导发表时，正值日本央行周二表示将减少购买日本公债，引发对日本今年缩减货币刺激举措的臆测，之后市场愈发担心债市疲弱。

“大家之前已经对美债感到紧张不安，”BMO Capital Markets驻纽约的利率策略师Aaron Kohli表示，并指出这一消息是“雪上加霜”。(完)