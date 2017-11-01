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综述：中国财政部警示PPP发展风险隐患 将清理出库不具备条件的项目
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2017年11月1日 / 早上7点08分 / 1 天前

综述：中国财政部警示PPP发展风险隐患 将清理出库不具备条件的项目

作者 李铮

3 分钟阅读

路透上海11月1日 - PPP（政府与社会资本合作）作为中国政府稳定投资和化解地方政府债务负担的重要工具，项目落地速度不断加快。财政部官员周三表示，PPP市场潜力巨大，但发展中也积累了一些隐性风险，将着力塑造长效机制，加强风险防控，将不具备条件的项目清理出库，并对社会资本不实际承担风险的项目不得安排财政资金。

资料图片：2013年11月，上海浦东陆家嘴金融区，一名男子乘扶梯上行的背影。REUTERS/Carlos Barria

他们在上海召开的第三届中国PPP融资论坛上并指出，各地PPP发展热情高，需求大，但不能照搬国外经验，要紧密结合实际，否则可能带来增加地方政府债务风险的隐患，推高金融部分杠杆并延缓融资平台风险等潜在风险。

“一些地方对新发展理念贯彻还不到位，特别是把PPP模式简单化作为政府的一种投融资手段，产生了风险分配不合理、明股实债、政府变相兜底，重建设轻运营、绩效考核不完善，社会资本融资杠杆倍数过高等泛化异化问题，积累了一些隐性的风险。”财政部副部长史耀斌强调，应高度警惕并要切实加以解决。

财政部金融司司长王毅亦指出了类似的问题，部分地方政府片面将PPP作为新的融资工具，重发展、轻规范，重视短期效果、轻风险防范，出现了一哄而上、大干快上、变相兜底、固化责任等问题。

而在社会资本方面，更看重短期利益，重建设轻运营，“项目建好就收钱，项目落地就走人”。王毅重点谈到了自有资金不足的问题，部分社会投资方举债借贷参与，小马拉大车，小股大债叠加风险。比如，一些设立的项目公司仅仅是作为融资过程中的SPV（特殊目标载体），而非运作实体的现象，在这种情况下，项目公司不是真正的公共产品提供方，而只有真正地供给产品和服务，才能有收益，才会有收费来源。

财政部政府和社会资本合作中心主任焦小平谈到，财政部的PPP示范项目库按照能进能出的原则，近期已开始对现有项目进行重新筛选，各省市层面也会对存量项目进行筛选。另外，财政部将对地方财政可承受能力方面进行严格把控。

多位参与本次会议的地方官员对路透坦言，基层政府PPP项目操作能力不足，也缺乏经验，且民营资本参与率不高，大多是国企主导。

“我们有很大的兴趣做，省里也很重视，但经验不足，大家认识不同，工作推进进度比较慢，一边摸索一遍做。如果都是国企主导其实也有不利影响，并没有分散地方政府债务风险。”河南省一位财政官员对路透称。

PPP推广过程中存在的另一个问题是配套政策的不完善。国务院法制办7月下旬发布关于《基础设施和公共服务领域政府和社会资本合作条例（征求意见稿）》，首次从国务院层面明确符合条件的基础设施和公共服务项目，可以采用政府和社会资本合作模式等，不过，最终的实施方案尚待出台，社会资本方的选择方式、免于二次招标的前置程序是否必须为招标方式等，缺乏更高层面法律法规依据。

此外，PPP项目财政支出责任统计监测体系仍不健全，一些地方政府试图利用鼓励政策，借道政府性基金来突破PPP项目财政支出10%的红线，这将导致PPP泡沫化，因此该红线硬约束有待加强。王毅就强调，政府可以对项目进行补贴性地资金支持，但不能为项目资本金兜底或为收益进行保障。

**清理不具备条件项目，着力塑造长效机制**

可以说，推广PPP是现实条件下不得不做出的选择。地方政府举债支持基建的发展模式无法持续，经济持续减速，促进消费和出口又没有政策空间、难见成效。这种情况下，投融资体制改革成为焦点，各方面希望通过推广PPP模式达到稳定基建投资、缓解政府债务压力、提高公共服务效率、拓展民间投资领域、推进市场化改革等多重目标。

而尽管PPP项目推广过程中存在的问题显而易见，但经过四年快速发展，市场框架初步形成。尤其是自去年7月国务院常务会议明确划分财政部和发改委推广PPP的范围之后，PPP的推广工作和落地速度都在加快，项目稳步增长。

针对当前存在的问题以及社会各方对PPP发展的不同预期，王毅表示，财政部将着力塑造长效机制，加强风险防控，实现从关注落地率到关注规范性、从增量为主到存量增量并重、从关注短期效应到关注中长期效应、从推动国内发展到拓展国际合作，更好地服务一带一路战略等四个转变。

具体而言，财政部将加快建立健全PPP项目财政支出责任统计监测体系，强化财政承受能力10%的红线的硬约束，适则做，不适则止；加强项目库管理，将不具备条件、未规范开展“两个论证”（财政承受能力和物有所值）的项目清理出库；坚持穿透原则，改变PPP项目高杠杆率的现状。

史耀斌也明确要求，严把PPP模式的适用范围和边界，防止将商业项目和纯工程项目包装成PPP项目进行融资，坚决剔除不规范项目。规范项目开发，不触底线、不碰红线，做真PPP项目。创新管理方式，实现项目全生命周期动态管理。

同时，严格风险控制。完善风险分担机制，防止风险不合理转移。控制实体企业融资杠杆倍数，严防表外业务风险。加强部门监管协同联控，预防金融财政风险。对无运营内容、无绩效考核机制、社会资本不实际承担建设运营风险的项目不得安排财政资金。

中国目前已经是全球规模最大、最具影响力的PPP市场。财政部数据显示，截至9月末，全国PPP综合信息平台管理库入库项目6,778个，投资额10.1万亿元；其中落地项目2,388个，投资额40,923亿元，落地率为35.2%，比2016年末提高3.6个百分点。

同时，示范项目总体推进良好。截至9月末，三批示范项目共697个，总投资额1.8万亿元；已落地项目共572个，总投资额1.5万亿元。与2016年末相比，新增168个落地项目，落地率提高32.7个百分点。(完)

审校 林高丽

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