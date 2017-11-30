综述：中国11月官方制造业和非制造业PMI超预期回升 经济稳中有升明显

作者 许菁

资料图片：2011年4月，上海南京路步行街的人流。REUTERS/Aly Song

路透北京11月30日 - 中国11月官方制造业PMI超预期回升，尤其生产和新订单指数涨幅明显，显示制造业供需两端均衡增长，企业生产经营环境进一步改善；当月非制造业PMI亦持续高位运行，表明中国经济仍具韧性，稳中向好的运行态势没有改变，四季度整体表现或不像市场原本担心的那么疲软。

不过，从中高频行业数据看，终端需求仍显低迷，而制造业PMI中持续处在萎缩区域的原材料库存、从业人员和供应商配送时间指数，也让分析师担忧随着赶生产、赶工期效应的减弱，环保限产对数据的扰动将逐步体现，后续数据仍有一定减弱压力。

“总的来看，2017年四季度经济企稳态势进一步巩固，向好发展态势更为明显，”中国物流信息中心陈中涛称，结合PMI指数走势及调查中企业反馈的意见来看，市场需求上升，价格回升，市场环境持续改善，企业开工率提高，这种整体向好发展态势后期仍将延续。

中国物流信息中心特约分析师张立群也称，11月PMI指数小幅回升，表明经济平稳增长特点进一步明显；综合研判，未来经济平稳增长趋势较为明显。

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周四联合公布，宏观经济先行指标--11月官方制造业采购经理人指数(PMI)升至51.8，高于年均值0.2个百分点，亦高于路透调查预估中值51.4和上月的51.6，创下今年3月以来次高水准，最高点是9月的52.4；11月官方非制造业商务活动指数也升至54.8，比上月上升0.5个百分点，且高于年均值0.3个百分点。

中国月度官方和财新制造业PMI及工业增速图表 tmsnrt.rs/2zQIglE

国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河对制造业PMI解读称，供需两端均衡增长，市场活力进一步增强。11月生产指数和新订单指数为54.3和53.6，分别比上月上升0.9和0.7个百分点。在生产和市场需求扩张加快的同时，企业采购意愿增强，采购量指数为53.5，升至年内次高点。

“这显示环保压力对制造业生产的不利影响可以被消费需求以及出口需求的增长抵消，中国经济结构的转变意味着防止污染措施可能不会像市场预期的那样从供需两侧对国内经济造成较大的不利影响，”招商证券宏观分析师张一平称。

11月装备制造业、高技术制造业和消费品行业PMI分别为52.9、53.2和53.1，持续高于制造业总体水平，对经济增长的引领作用不断增强；与此同时，石油加工及炼焦业、黑色金属冶炼及压延加工业、有色金属冶炼及压延加工业PMI均位于收缩区间，且低于去年同期水平，表明部分传统行业扩张动力有所减弱，企业转型升级步伐有待进一步加快。

分企业规模看，11月制造业大型企业PMI为52.9，比上月微落0.2个百分点，继续在扩张区间内平稳运行；中型企业PMI为50.5，比上月上升0.7个百分点，重回临界点之上；小型企业PMI为49.8，比上月回升0.8个百分点，抵近临界点。

**后续数据或有减弱压力**

内外需求均有所上升，带动11月制造业生产和新订单指数环比有不俗表现。但原材料库存指数至少在过去一年持续处在萎缩区域，从业人员和供应商配送时间指数分别连续八个月和连续四个月低于50，再加上中观高频行业数据显示终端需求仍显低迷，都给工业前景蒙上阴影。

“生产和需求强劲，与北方限产前，钢铁、焦化等企业加快生产以及施工企业赶工期有关。建筑业商务活动指数61.4，比10月大幅上升了2.9，应证了这一点，”联讯证券分析师李奇霖、张德礼称。

他们认为，随着赶生产、赶工期效应的减弱，环保限产对数据的扰动将逐步体现。加之10月国庆因素造成的低基数效应消失，后续数据有一定减弱压力。

物流信息中心的新闻稿称，从企业调查来看，11月反映订单不足的企业比重较上月下降1.5个百分点，降至35.7%，为近年来的最低值；由于圣诞节临近国际市场需求短期集中释放，11月新出口订单指数上升也较为明显，升幅为0.7个百分点，达到50.8%。

海通证券宏观分析师姜超也评价称，生产回升至54.3，但与11月发电耗煤增速大跌转负至-1.6%有所背离；而需求生产虽有所改善，但均未超过9月水平，动力稍显不足。与此同时，原材料库存降至48.4，产成品库存持平至46.1，虽然需求、生产短期回暖，但厂家补库意愿不强，库存继续去化。

“从中观高频行业数据看，终端需求仍显低迷，采暖季限产令工业生产前景堪忧，经济仍不具备复苏基础，”他表示，“整体看，四季度经济仍在缓慢下行，而随着总需求的回落，以及高基数效应显现，年末CPI和PPI等通胀指标都有望见顶回落。”

11月原材料库存指数为48.4，比上月下降0.2个百分点，表明制造业主要原材料库存量下降。从业人员指数为48.8，比上月下降0.2个百分点，仍位于临界点以下，表明制造业企业用工量有所减少。供应商配送时间指数为49.5，虽比上月回升0.8个百分点，但位于临界点以下，表明制造业原材料供应商交货时间放缓。

下表为过去一年官方制造业采购经理指数(PMI)历史数据一览(%):

11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 17年1月 16年12月 11月

51.8 51.6 52.4 51.7 51.4 51.7 51.2 51.2 51.8 51.6 51.3 51.4 51.7

制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。

**非制造业PMI高位运行**

11月非制造业PMI环比上升0.5个百分点，且高于年均值0.3个百分点，为今年下半年以来的次高，最高点是9月的55.4。显示非制造业增速有所加快，延续平稳较快的增长态势。

中国物流信息中心武威分析称，市场经营活动回稳，指数继续保持在54以上的较高水平，表明非制造业保持持续稳健较快，经济保持稳中有进发展趋势具备基础。不过，需要持续观察投入品价格指数和销售价格指数之间的联动变化，关注价格在上下游行业间的传导所带来的通胀压力。

“价格上涨趋势从中间环节向终端消费领域传导迹象已经初步显现，适度通胀预期正在酝酿。”武威称。

过去一年中国官方非制造业采购经理指数(PMI)历史数据(%):

11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 17年1月 16年12月 11月

54.8 54.3 55.4 53.4 54.5 54.9 54.5 54 55.1 54.2 54.6 54.5 54.7

非制造业PMI指标体系，由商务活动指数、新订单指数、新出口订单指数、在手订单指数、存货指数、中间投入价格指数、收费价格指数、从业人员指数、供应商配送时间指数、业务活动预期指数等10个分类指数构成。高于50反映非制造业经济扩张，低于50则反映经济收缩。(完)