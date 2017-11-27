综述：中国10月工业利润持续高涨 但PPI增速趋降或致2018年利润压力渐增

作者 许菁

资料图片：2013年8月，安徽合肥一家钢厂的生产车间。REUTERS/Stringer

路透北京11月27日 - 在工业品价格持续走高，钢铁石油和高端技术等行业利润高增带动下，中国10月工业企业利润持续高速增长，尽管同比增速较前月有所下滑，但仍处于年内较高水平。不过鉴于PPI增速趋降，工业利润增速在年末至2018年或有放缓的压力。

中国国家统计局周一公布，10月规模以上工业企业实现利润总额7,454.1亿元人民币，同比增长25.1%，增速比9月放缓2.6个百分点，但仍为八个月来次高水平。

“工业利润持续高增，缘于工业品价格持续走高，工业利润率持续上升，亏损企业减少、亏损额下降，以及部分行业利润高增拉动，”海通证券宏观分析师姜超、于博点评称，今年以来工业利润增速明显恢复，主要是地产投资回升带来的工业需求回暖，以及供给侧改革带来的工业品价格明显上涨。

不过，他们也指出，随着地产销售增速大跌转负，地产投资也将持续下滑，而PPI涨幅也将明显回落，2018年工业企业利润增速或压力渐增。

国家统计局工业司何平解读数据指出，工业企业利润保持较快增长的同时，企业效益也在持续改善。1-10月规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本费用为92.84元，同比减少0.51元；其中，每百元主营业务收入中的成本为85.46元，同比减少0.26元；每百元主营业务收入中的费用为7.38元，同比减少0.25元。

与此同时，亏损企业减少，亏损额下降。1-10月规模以上工业企业中，亏损企业同比减少1.6%；亏损企业亏损总额同比下降18.1%。

恒丰银行研究院宏观团队的蔡浩、高江认为，10月工业企业经营继续呈现价升量缩的局面，但随着四季度经济下行的压力和接下来对PPI增速回落的预期，11、12月工业企业经营有放缓的可能。但经济总体运行仍平稳，完成年内增长目标基本无压力，去杠杆、严监管仍将是未来政策主基调。

“从领先指标来看，尽管本月已经发布的PMI、房地产销售、工业用电量、铁路货运量等指标都有回落，但工业企业利润仍然稳定增长，证明宏观经济回稳、企业盈利向上的新格局正在形成，”招商证券宏观团队称。

他们预计，2018年规模以上工业企业利润增速波动中枢为10-15%，低于2017年以来20.3%的水平，回归一个更常规的增长速度，主因是上游行业增速将回归常规。

国家统计局数据并显示，1-10月份，全国规模以上工业企业实现利润总额62,450.8亿元，同比增长23.3%，增速比1-9月份加快0.5个百分点。

其中，国有控股企业实现利润总额14,097.1亿元，同比增长48.7%；集体企业实现利润总额增长3.2%；股份制企业实现利润总额增长25.3%；外商及港澳台商投资企业增长18.5%；私营企业增长14.2%。

**钢铁和高端技术等行业新增利润贡献大**

今年以来，得益于环保限产和国际原油等能源类产品价格上升，煤炭、钢铁、石油、化工等行业对整体工业利润增速贡献较多。同时在大力推动创新等政策的支持下，高技术及新兴产业亦表现不俗。

何平指出，1-10月煤炭开采和洗选业、黑色金属冶炼和压延加工业、化学原料和化学制品制造业、石油和天然气开采业四个行业合计新增利润6,034亿元，对全部规模以上工业企业利润增长的贡献率为51.2%。

此外，高技术制造业、工业战略性新兴产业保持较快增长，1-10月份，高技术制造业主营业务收入同比增长13.6%，增速比全部规模以上工业高1.2个百分点。

初步测算，1-10月份，工业战略性新兴产业主营业务收入同比增长13.1%，增速比全部规模以上工业高0.7个百分点；高端装备制造业、新材料产业利润同比分别增长29.3%、29%，均高于规模以上工业利润平均增速。

招商宏观报告指出，去产能并不是工业盈利恢复的唯一原因，一方面总需求更具韧性，另一方面是当前的政策环境也正在形成有利于实体经济的分配格局，加之企业自身提质增效，使得企业成本率、利润率、资金周转率、产能利用率等都持续改善。

他们称，从量价关系来看，上游涨价只是工业企业盈利恢复的部分原因，当前粗钢产量增速仍波动上行（波动产生于去产能与环保限产），集成电路产量增速高位稳定，分别反映了产量的恢复与结构的升级。

统计局新闻稿称，分行业来看，1-10月份，在41个工业大类行业中，38个行业利润总额同比增加，三个行业减少。其中煤炭开采和洗选业利润总额同比增长6.3倍，黑色金属冶炼和压延加工业增长1.6倍，有色金属冶炼和压延加工业增长44.1%，石油和天然气开采业由同期亏损转为盈利，电力、热力生产和供应业利润总额同比下降21.7%。

**企业杠杆率下降**

统计局数据显示，10月末，规模以上工业企业资产总计111.5万亿元，同比增长7.7%；负债增长6.7%；所有者权益增长9%；资产负债率为55.7%，同比下降0.5个百分点。

何平表示，其中，国有控股企业资产负债率为60.9%，同比降低0.5个百分点，比9月末降低0.1个百分点。企业杠杆率下降，经营风险持续降低。

从企业杠杆率分项看，蔡浩团队认为，10月份工业企业去杠杆的步伐稳步推进，去杠杆、严监管仍将是未来政策主基调。

何平并称，10月工业企业经营效率继续提高，产成品存货周转天数为13.9天，同比减少0.6天，资金周转加快。1-10月份，工业企业每百元资产实现的主营业务收入为112.1元，同比增加4.6元；10月末，规模以上工业企业应收账款平均回收期为38天，同比减少1天。

10月工业产成品库存增速9%，较9月大幅回升；存货周转天数13.9天，同比减少0.6天。

在姜超、于博看来，虽然库存增速短期回升，但整体看，随着终端需求转弱，并带动生产降温，库存周期已至尾声。

中国央行2017年第三季度货币政策执行报告中的专栏文章称，总体来看，目前中国经济增长的稳定性、协调性有所增强，杠杆率逐步趋稳。这又为继续强化环保、建立房地产长效调控机制、规范地方政府债务等创造了有利环境。

以下为全国规模以上工业企业利润同比增速一览：(%)

累计 增速(%) 单月 增速(%)

1-10月 23.3 10月 25.1

1-9月 22.8 9月 27.7

1-8月 21.6 8月 24.0

1-7月 21.2 7月 16.5

1-6月 22 6月 19.1

1-5月 22.7 5月 16.7

1-4月 24.4 4月 14.0

1-3月 28.3 3月 23.8

2017年1-2月 31.5 1-2月 31.5

2016年全年 8.5 12月 2.3

1-11月 9.4 11月 14.5

1-10月 8.6 10月 9.8

1-9月 8.4 9月 7.7

1-8月 8.4 8月 19.5

1-7月 6.9 7月 11.0

1-6月 6.2 6月 5.1

1-5月 6.4 5月 3.7

1-4月 6.5 4月 4.2

1-3月 7.4 3月 11.1

1-2月 4.8 1-2月 4.8

2015年全年 -2.3 12月 -4.7

2014年全年 3.3 12月 -8

2013年全年 12.2 12月 6

（完）

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