焦点：中国股票基金名列2017年新兴市场赢家榜首--理柏

路透伦敦1月9日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)的数据显示，借助中国A股被纳入MSCI明晟部分指数的利好因素，2017年中国股票基金打败了其他新兴市场同业，而拉美债券则帮助成就了表现最好的新兴债券基金。

资料图片：2016年6月，中国北京，一名投资者用手机查看股票信息。REUTERS/Jason Lee

尽管基金经理们表示将很难复制去年那样的成功，但大多数人都乐观认为2018年美国只会逐渐加息，而且基金业将继续得到资金流入的支持。

据理柏的数据，中国基金在新兴股票基金排行榜中占据了前12位，挤掉了2017年上半年与之相伴的印度对手。

根据理柏的数据，新兴股票基金平均回报率为29.2%，是2016年13%的两倍还多，但是仍逊于MSCI明晟新兴市场股指，后者去年的涨幅超过34%。

回报率稳步攀升吸引资金大量流入，EPFR Global数据显示，新兴市场股票型基金流入838亿美元，远远高于2016年的4.35亿美元。

中国股市沪深300指数.CSI3002017年涨幅将近22%，随着MSCI决定纳入中国A股，市场热情更盛。香港恒生指数.HSI 2017年累计上涨36%。恒指成份股有许多家已被纳入MSCI中国指数。

天达GSF All China Equity基金经理Greg Kuhnert表示，A股被纳入MSCI股指，表明资产配置决策需更加看重中国市场。该基金以逾70%的回报率在股票型基金排行榜高居第一。

“在这样的大环境下，我们认为最近市场回落反而是颇具吸引力的进场时机，”他说，并特别点名平安银行(000001.SZ)等金融股、以及乳品公司伊利(600887.SS)之类的消费股。

景顺中国基金联席经理人William Yuen也看好消费和服务板块。但他预计由于工业活动放缓及监管方面的不确定性，2018年上半年可能会“有点儿挑战”。该基金回报率为61%，在排行榜位居第四。

俄罗斯股票基金在2016年位居榜首，但2017年却滑落至榜尾，因美国一如预期决定不解除针对该国的经济制裁。俄罗斯股市去年收跌逾5%。

**具有吸引力的收益率差**

2017年新兴债券基金也受益于资金大量流入，据EPFR Global的数据，新兴债券基金吸引了创纪录的803亿美元资金流入，远远高于之前一年的376亿美元。

理柏的数据显示，表现最好的新兴债券基金是Vontobel Asset Management旗下的硬通货新兴市场债券基金，其回报率为16.3%，而理柏跟踪的新兴债券基金的平均回报率为9%。

“我们不可能每年都取得这样的业绩，但总体来说，我们仍看好该市场，”Vontobel Asset Management的资深投资组合经理Wouter Van Overfelt说，并指出新兴市场债券的收益率较可比美国公债收益率平均高出约280个基点，具有吸引力。

他将该基金的成功部分归因于所持有的墨西哥、阿根廷和印尼本币债券，这些债券的表现好于美元债券。高配墨西哥债券也提振了回报，因围绕特朗普当选美国总统后可能会对墨西哥采取强硬举措的担忧被证明过度了。

他预测，美联储逐步紧缩政策和全球经济强劲成长，应该对新兴市场有利好作用。但他也表示，“鉴于利差已收窄不少，我们投资组合中的资产质地也有了提高，比方说通过降低对非洲的曝险。”

安石(Ashmore)的新兴市场本币债券基金以15.8%的回报率排名第二，同样是拜大量持有墨西哥、巴西和南非部位所赐。

安石研究主管Jan Dehn表示，巴西和墨西哥即将举行的选举可望为今年提供机会，不过，对墨西哥不再加码。

“如果(墨西哥左派总统候选人)奥夫拉多尔(Andres Manuel Lopez Obrador)看上去会胜选，那么披索将会大受打击，但如果他真的当选，其实也没有市场想的那么糟，”Dehn表示。

和Overfelt一样，Dehn对美联储行动也是态度淡定。

“美联储开始出现升息的迹象，实际上一直就是当地市场上涨的信号，因为市场预期所消化的升息次数远多于很快将要到来的。”(完)