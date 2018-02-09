综述：受美股“传染”A股市场继续狂泻 昔日明星蓝筹股整体雪崩

作者 林琦

路透上海2月9日 - 本周由美股率先发动的一波跌势，持续不断地向A股市场传导，中国股市周五再度出现暴跌，此前的明星股--大盘蓝筹股成为重灾区。

透过沪深港通机制，A股与国际市场的联动已相当明显。经历长达九年牛市的美股出现调整，却令刚出现恢复性上涨的A股“遍体鳞伤”，加上国内严监管及投资情绪失控等叠加效应，A股近日经历了一波小“股灾”。虽然A股的基本面没有大变化，但市场人气已受到相当大的冲击，外盘走势仍不明朗，短期股指将难有乐观表现。

“本次A股下跌之猛，出乎很多人的意料。”诺亚财富派首席研究官王炜表示，“A股与美股不同，美股估值不便宜，下跌很正常；但A股并未被高估，很多还趴在地板上呢。”

私募基金一村投资总经理潘江对此的解释是：中国的投资文化，上涨踏空并不怕，但下跌时的波动性远比上涨的大，尤其是一些加杠杆的资金出逃更积极。

美国股市周四再度狂泻，盘中大幅震荡，市场确认进入修正区域，脱离持续近九年的牛市状态。道琼工业指数.DJI跌1,032.89点或4.15%，报23,860.46点。周五亚洲股市出现新一轮下跌，日本、韩国和台湾等均录得2%左右的跌幅，香港恒生指数.HSI午后下跌近3%。

A股市场今日表现更弱，保险券商等代表的大型蓝筹股成为大盘下跌最主要的推动力量。沪综指.SSEC盘中一度下跌6.1%，收在近八个月低位，当日的4.1%跌幅是近两年最大单日跌幅。本周连续四天大跌，累计跌幅9.6%，为2016年1月以来最大单周跌幅。

银河证券分析师任承德指出，目前A股不再是原来的封闭市场，受外部的影响很大。当美国经济发生变化时，资金可能从亚太市场抽离，透过现有的沪港通和深港通渠道，影响将是直接的，不再是原来的间接影响。

一位中小投资者在微信上调侃道，“我原来以为只是黑色星期一，但没想到是黑色一星期。”

在股市出现暴跌之际，国内债市现货和期货周五基本保持稳定，银行间债市现券收益率整体变动不大，国开10年活跃券收益率较上日下行，回落至5%下方；中金所国债期货盘中虽一度跳水，但很快抹平跌幅转升。

**蓝筹股雪崩**

这一周来A股的跌势相当凶猛，完全没有近一年来震荡上涨时的“温柔”。按国内一位交易员的总结：“（A股）涨的时候像贵妇，跌的时候像泼妇。”

大盘蓝筹股是本周A股大跌的“罪魁祸首”，不少投资者不禁反问，“为什么是蓝筹股，最近的风口不是价值投资吗?”

其实，答案也简单，前一阶段机构投资风格太趋同，退出时更容易形成踩踏。

“当一个策略太过拥挤的时候，流动性就会出问题。即使是大盘蓝筹股，一样容易出现挤踏。”王炜指出。

他补充说，2015年救市时成立的五只国家队公募基金，近期公布的四季报显示其去年底股票仓位已降至两成。国家队这一新动向引起部分机构的警觉，机构的跟随调仓在市场上形成了“共震”。

潘江表示，前期公募基金、保险资管等大型机构的投资组合中，大多是上证50权重股为代表的蓝筹股，持仓较重。近期A股走势突变，机构被迫调整组合，由于单一帐户持股量较大，其退出对这些蓝筹股而言将是雪上加霜。

不过他说，A股经历这一波下跌后，长期而言许多股票已到了具投资价值的时间窗口。

保险及券商板块今日跌幅居前，中国太保(601601.SS)、中国人寿(601628.SS)、中信证券(600030.SS)等大蓝筹股盘中均触及跌停。

任承德认为，蓝筹股短期走势预计与外盘较接近，仍有一定的风险。而创业板有技术性止跌迹象，部分个股成长性好估值低，已经到了可以参与的时间。

“历史证明暴雨都很短暂，但很多人会跑，暴雨之后又是艳阳天，我想暴雨快停时出来迎接太阳，可惜没有太多的手（来接）。”一位投资者在股票社交媒体中感叹，“其实太阳还是那个太阳，只是暂时被乌云遮住了。”（完）