综述：中国不希望也不会主动发起贸易战 将继续控制非理性对外投资

作者 宿泱韫

资料图片：2010年11月，图为美元和人民币纸币。REUTERS/Petar Kujundzic

路透北京3月11日 - 美国近期宣布对进口钢铁和铝征收高额关税，引发世界范围对贸易战的担忧，时值中国两会（全国人大和政协会议）召开，中国商务部部长钟山强调，中国不希望打贸易战，也不会主动发起，中美双方会继续就贸易问题进行会谈，合作交流渠道并没有”中断”。

针对中国去年对外投资的下降，钟山周日在人大新闻发布会上表示，总体看中国对外投资是”好的”，与现阶段发展水平相适应，接下来还将继续遏制非理性投资，他并重申对实现今年外贸目标有信心。

“我想讲的是，贸易战没有赢家，只会给中美两国和世界经济带来灾难。中国不希望打贸易战，也不会主动发起贸易战，但是我们能够应对任何挑战，坚决捍卫国家和人民的利益。”他在答记者问时称。

当他得知提问的美国媒体的记者是英国人时，笑称，”说明这个问题美国人关心，英国人关心，在座的各位都关心。”

他就中美贸易平衡问题解释称，中美贸易统计存在差异，根据由政府机构专家等组成的中美统计工作组测算，美国官方统计的对华贸易逆差每年都被高估20%左右。中美贸易不平衡是结构性的，还与美方高技术对华出口的管制有关，他援引美国研究机构报告，如果美国对华出口管制放宽，对华贸易逆差可减少35%左右。

此外，钟山还提及中美在金融、电信、汽车、农产品等领域的市场准入存在一些差异，双方都各有诉求；中美对网络安全、知识产权、两用物项等安全的看法也存在差异。

不过他表示，中美全面经济对话并没有中断，还在继续谈，中美之间合作交流的渠道没有中断过，”不仅现在我们在谈，下一步双方确定还会继续谈。”

最近关于中美贸易热议不断，美国总统特朗普3月8日宣布对进口钢铁和铝分别征收25%和10%的关税（豁免了墨西哥和加拿大）。美国1月贸易逆差上升至逾九年高点，而与之形成对比的是，中国2月出口同比增速创三年高点，顺差扩大至337.43亿美元，据中金公司统计，今年前两月中国对美国贸易顺差429亿美元，同比增长34.6%。

商务部贸易救济调查局局长王贺军此前针对美国提高关税一事表示，美方措施是以国家安全为名，行贸易保护之实；中方将在评估美方措施给中方造成损失的基础上，采取有力措施，坚决维护自身的正当权益。外交部长王毅则在两会记者会上表示，历史的经验教训证明，打贸易战从来都不是解决问题的正确途径。

中央财经领导小组办公室主任刘鹤3月初访美，他两会期间在山西团的发言中提及，刚刚结束的访美过程中，与美国政府进行了坦诚、建设性的交流，双方都表示不打贸易战，而是继续进行进一步沟通和深入谈判，促进双边合作。

在全球贸易摩擦加剧之时，多边贸易谈判也遭遇阻力，中国商务部副部长王受文在同一场合表示，未来中国会继续支持多边贸易谈判，这既包括像粮食储备公共安全等的传统议题，也包括电子商务、投资便利化等新议题。

他强调，争端解决机制是WTO的核心功能，符合所有成员的共同利益，也符合所有成员的长远利益。希望WTO成员能够本着大局的利益，积极采取措施来尽快恢复，使多边贸易体制的运行更加顺畅。

某海外智库宏观分析师就贸易战评论道，现在各国搞的区域经济合作，如跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、区域全面经济伙伴关系(RCEP)、一带一路，都是不得已而求其次，在全球化走不通的情况下搞区域合作。

但是以中国的经济体量，任何区域贸易协定都容不下中国经济这个庞然大物。所以中国的贸易政策必须抱紧多边机制，尽管WTO有这样那样的问题，但它仍是对中国最有利的贸易制度安排。为了WTO的生存和发展，中国在贸易政策上做出一些适当的让步是完全合理的。

**继续控制非理性对外投资**

去年中国实际外商直接投资（FDI）增至1,310.4亿美元，创历史新高，而非金融类对外直接投资（ODI）同比减少29.4%，全年累计为1,200.8亿美元。钟山称，同比下降主要由于非理性对外投资得到有效遏制，未来还将继续控制非理性投资。

“我们通过‘降虚火’、‘挤水分’，使得企业对外投资更加稳健、更趋理性。”他表示，“总的来看，中国对外投资是好的，与现阶段我国发展水平和发展要求是相适应的，是符合经济发展规律的。”

他指出，下一步将抓好境外经贸合作区建设，聚焦重点产业、重点国别，推动中国优势产能、先进装备走出去，积极鼓励有实力、信誉好的企业开拓国际市场，提高跨国经营能力，提高防范风险的能力。同时，加强真实性合规性审查，继续控制非理性投资，要求中国对外投资企业遵守东道国的法律法规。

在FDI方面，针对有些抱怨中国开放不足的声音，钟山表示，外资企业有抱怨，说明了他们还是关注中国的发展、对中国的市场有信心，如果连抱怨都没有了，那他们就没有信心了，”我们会非常认真听取他们的意见，倾听他们的声音。”

他指出，下一步将提升投资便利化水平，全面实行准入前国民待遇加负面清单管理制度，加快外资基础性法律立法进程；扩大市场准入，履行金融对外开放承诺，全面放开一般制造业，扩大电信、医疗、教育、养老、新能源汽车等领域的开放。

还要赋予自由贸易试验区更大改革自主权，探索建设自由贸易港；加大西部开放力度，把西部从开放的末端变成开放的前沿；完善投资环境；对内外资企业一视同仁、平等对待。

对于今年的外贸形势，钟山重申今年外贸发展面临的环境依然复杂严峻，但对实现政府工作报告提出的目标任务是有信心的。

今年政府工作报告提出，巩固外贸稳中向好势头，积极扩大进口，办好首届中国国际进口博览会，下调汽车、部分日用消费品等进口关税。

去年中国出口增速达7.9%，净出口对经济增长的贡献超出市场普遍预期。广发证券首席宏观分析师郭磊最新报告称，以目前外需惯性，2018年出口完成7%应该是偏大概率。他并指出，在2017年初，对特朗普发动全球贸易摩擦的担忧要高于现在，数十年的贸易数据证明，贸易周期基本上同步于经济周期，受贸易纠纷扰动较小，即贸易主要由经济基本面决定。

比较值得参考的一个类似案例是2002年的贸易战，美国对包括中国在内的28个国家的钢铁产品实施反倾销，并启动201条款。从出口增速来看，那轮贸易战对中国出口影响并不显著。（完）