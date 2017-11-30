综述：欧洲三家央行警告金融泡沫 批评人士诟病其政策推波助澜

路透法兰克福11月29日 - 欧洲三家主要央行周三提高了对金融泡沫风险的预警，而他们的极宽松货币政策被批恰恰是制造泡沫的根源。

2017年11月22日，德国法兰克福，欧洲央行总部大楼及城市天际线。REUTERS/Kai Pfaffenbach

欧洲央行(ECB)、德国央行和丹麦央行强调了一些薄弱领域，比如一些国家过高的房价、投资人的自得自满，以及部分银行的宽松放贷行为等。

批评人士一直认为这些现象的根源是央行自身的超低利率政策和大规模注资，比如欧洲央行2.55万亿欧元(3万亿美元)的购债计划。这些政策的初衷是为了刺激放贷和冒险。

尤其是德国，一直以来都持反对态度，认为太多刺激政策最终可能得不偿失，周三该国央行又重申了这一观点。

“风险已经累积起来，尤其是持续实施低利率期间，许多投资的估值非常高，”德国央行在报告中发出警告。

“德国低利率以及有利的经济环境，有可能导致市场参与者低估风险，”德国央行表示。

德国央行是欧元区系统的一部分，无法单独放松货币政策。

该央行警告称，德国一些房地产价格可能被高估至多达30%，而欧洲央行的创纪录低利率导致银行业获利偏低，使得银行业者更有动机提高冒险来获得更好的回报。

邻国丹麦也有类似警告。丹麦虽然不属于欧元区，但政策向欧洲央行紧密看齐。

“一些银行在加速放贷，比如通过放宽信贷标准以及向更多资质偏差客户发放贷款等，”丹麦央行总裁罗德(Lars Rohde)表示，并称国内一些较大型银行并不具备足够的资金来满足缓冲要求。

尽管欧洲经济增长处于十年来最佳状况，而且许多金融资产都处于纪录高位，但欧洲央行的购债刺激计划已延续到了第四年，虽然规模也在缩减。

欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周三为这一决定辩护，称欧洲央行的重点须集中在令通胀回升到近2%的目标水平，还称没有证据显示欧元区存在普遍的泡沫现象。

但他承认，超宽松政策在市场波动率降至纪录低位方面发挥了影响。市场波动率是衡量投资者对坏消息的敏感度的一项指标。

“我同意这有一定的影响，但各家央行都在尽自己的职责，而且不产生附带影响的政策是不存在的，”冈斯坦西欧说道。“各个机构须应采取与自己主要职责相对应的政策措施。”

**两难境地**

央行的警告突显了欧洲央行面临的主要困境：欧洲较富有的国家不再需要特别刺激政策，但意大利、希腊和西班牙等地中海国家现在才刚刚开始享受欧元区经济扩张所带来的好处；目前经济扩张进入第19个季度。

欧洲央行甚至警告称，冒险意愿升温会吹大且可能吹爆泡沫。

“风险溢价持续压缩及金融市场冒险行为升温的迹象，都是带来隐忧的原因，因为他们可能为未来播下资产价格大幅修正的种子，”欧洲央行在半年度金融稳定报告中称。

欧洲央行认为，欧元区面临的重大风险还包括，全球风险溢价突然重新定价、银行业获利能力疲弱、公共债务疑虑重燃，以及非银行类金融业的流动性风险。

但欧洲央行对整体金融脆弱程度的看法比较释然，认为经济稳步增长实际增加了金融抗压能力，且多数风险受到抑制。

欧洲央行还指出，整体而言欧元区房产价格基本符合基本面，即便高端商业地产价格持续高于长期均值。

“然而，全球性风险可能触发金融资产市场进行修正，对金融稳定产生负面影响，”欧洲央行补充道。

欧洲央行和丹麦利率图表： tmsnrt.rs/2zQLLZ2

(完)