综述：埃克森美孚和雪佛龙股价下挫 财报弱于预期令华尔街担忧

路透休斯顿2月2日 - 埃克森美孚 (ExxonMobil) (XOM.N)和雪佛龙(Chevron) (CVX.N)周五公布，季度获利罕见地低于预期，因成本削减和油价上涨，未能抵消国际炼油业务疲软的影响，导致两只股票重挫。

两家公司的业绩令华尔街感到意外。汤森路透数据显示，由于原油价格上涨和全球经济反弹，分析师此前一直稳步上调预期。

但剔除美国税收优惠，两家公司的业绩均弱于预期，给美国石油行业蒙上阴影。几天前美国原油产量刚刚突破1,000万桶/日大关。

“我们的预期有些太得意忘形了，我是说整个华尔街，”持有埃克森美孚股票的财富管理公司Bruderman Brothers的Oliver Pursche表示。

埃克森美孚、雪佛龙及其竞争对手皇家荷兰/壳牌石油集团 (RDSa.L)均公布第四季度业务现金流减少，尽管油气价格上涨。原因是多方面的，包括炼油利润下降和资本支出上的花费。

“最让我们意外的是埃克森美孚的业务现金流下降，”Pursche称。

埃克森美孚股价周五午后一度下挫6%，创2011年8月以来最大单日跌幅；终场则收低逾5%至84.53美元。该股在去年夏季触及低位后上涨，周四收在52周高点，但过去一年却持平，尽管标普500指数.SPX上涨了22%。

在周五的财报电话会议上，分析师针对埃克森美孚投资者关系主管Jeff Woodbury，提出了关于现金流下降的异常尖锐的问题。埃克森美孚执行长伍德伦(Darren Woods)并未参加这场会议。

继埃克森美孚之后，雪佛龙的电话会议同样也令人沮丧。出任该公司执行长才第二天的Mike Wirth指称，炼油业务的疲势为一次性问题，而非系统性问题。

雪佛龙股价收盘重挫5.57%，至118.58美元。这两家公司都是道琼工业指数.DJI成分股。道指终场收低2.54%。

“两家公司双双发布了令人失望的业绩，”Edward Jones石油行业分析师Brian Youngberg称。“炼油业在2018年是让人担心的行业吗？这会对较高的油价形成抵消吗？”

雪佛龙称，油价上涨及汇率的影响，对该季炼油利润带来5亿美元的损失。

美国的税改举措令两家公司受益。艾克森美孚和雪佛龙非现金税收收益分别为59.4亿美元和20亿美元。

扣除税费调整和其他一次性项目，埃克森美孚每股获利0.88美元。汤森路透I/B/E/S分析师预估为每股获利1.04美元。

艾克森美孚季度产量下降3%至日产400万桶的油当量，只有美国的产量增长。但其美国生产业务连续第三年没有盈利。

雪佛龙产量增长2.6%。扣除税费调整和其他一次性项目，公司每股获利0.72美元，亦低于汤森路透I/B/E/S分析师预估的1.22美元。

“我预计我们将维持资本成本和运营纪律不变，”Wirth表示。“我希望无论在什么样的环境下，都能带领雪佛龙取胜。”

法国油企道达尔(TOTF.PA)和英国石油公司BP(BP.L)计划在本月晚些时候公布季报。(完)