综述：利率处于低位 美联储决策者担心无法应对美国下次经济衰退

路透纽约/洛杉矶2月23日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)的决策者们担心，下次面临美国经济衰退时，他们手中可用的政策可能与前一次经济低迷时相差无几，但由于目前利率仍然较低，政策的效果将会大打折扣。

目前美联储的领导权交接情况与以往都不同，官员们正在公开争论如何为下一次经济衰退做准备。是否应该放弃设定通胀目标的做法？联储的资产负债表规模应该有多大？在保持经济继续成长的同时利率还能调高多少？

提出这些问题的背景是，减税和政府支出为经济带来意外的大规模提振，而这些措施将推高财政赤字，下次衰退到来时财政救援的余地将会小得多。

“让我夜不能寐的是，下次衰退发生时(但愿不要持续很久)，我认为我们手中的应对工具并不像希望的那样有力，”旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五在洛杉矶市政厅的一个活动上说。

为了能让经济走出2007-2009年的衰退，美联储将短期利率调降至近零水平， 并购买3.5万亿美元债券以压低长期借款成本。

自2015年底开始，联储已逐步回归。指标利率目前在1.25%-1.50%区间，美联储预测今年底利率约为2%-2.55之间。

随着人口老龄化拖累美国经济成长潜力，美联储预期利率最多只能提高至2.75%，随后借贷成本再上升，就会开始对美国经济踩下刹车。最近一次衰退前，多数经济学家认为的中性利率接近于4%。

利率如此之低，在目前蒸蒸日上的美国经济最终转向时，联储几乎没有降息刺激的空间。

“与其考虑下次利率触及零时怎么办，还不如确保不要降到那个水平，”波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦在纽约的一个经济学家会议上说。

罗森格伦是为数不多的几位上次经济衰退已在任上的美联储官员之一。他表示，美国赤字扩大，未来政府帮助克服衰退的能力可能被进一步削弱。

“我们希望有更多的办法来减轻冲击，实际上...减轻冲击最重要的办法是能够调降联邦基金利率，这意味着你希望通胀率升高，以便在冲击到来之前联邦基金利率在4%，而不是2%，”诺贝尔经济学奖得主克鲁格曼说。

会上的主要研究报告认为，下次遇到经济衰退美联储应以降息为主，而不要依赖于资产购买。这场会议由芝加哥大学布斯商学院(University of Chicago Booth School of Business)主持。

但正如纽约联储总裁杜德利在会上所说，当利率降为零时再度购债的能力“似乎也最好要有”。

决策者们表示，美联储应对任何经济放缓的手段应该是降息、承诺进一步刺激，然后才是购买债券。罗森格伦等人认为，美联储不大可能像其他央行已经做的那样，采取负利率。

一些决策者认为，本月鲍威尔接任叶伦成为美联储主席，正是一个理想时机，考虑新的政策框架以帮助推高通胀及利率。

克利夫兰联储总裁梅斯特在会上表示，联储可能在今年稍后开始重新评估政策框架，但她认为调整的门槛应当很高。白宫方面正考虑任命梅斯特出任美联储副主席。(完)