焦点：纽约联储总裁明年中将退休 美联储领导班子再添不确定性

路透纽约11月6日 - 美国纽约联邦储备银行周一证实，其总裁杜德利希望于2018年中退休。他是金融危机期间以及危机结束后最有影响力的货币决策者之一。不到一周前美国总统特朗普刚刚提名了新的美联储主席，杜德利将提前退休的消息令人对美联储的领导层又产生一个疑问。

资料图片：2015年11月，美国纽约，纽约联储总裁杜德利出席关于美国经济的讨论会。REUTERS/Lucas Jackson

现年64岁的杜德利将在2019年1月任期结束前离任。他是过去十年美国大举货币刺激政策最有力的支持者之一，并平稳地领导着审慎的市场操作。

纽约联储董事会称，寻找继任者的委员会已开始工作，争取在明年中前提名一位继任者。

这份通告加速了美联储领导层的更迭。而美联储人事大换血可能令其一改对升息的谨慎态度，并部分出脱为刺激经济而购买的3.5万亿美元债券。

特朗普周四提名美联储理事鲍威尔出任联储主席，接替任期将于明年2月届满的叶伦。这一决定打破了此前美联储主席至少干满两个任期的惯例。作为一名共和党人，特朗普一直寻求削弱美联储对金融行业的严厉监管。

美联储权力颇大的七人理事会中还有三个空缺，如果叶伦在主席任期届满后选择退休，就会有四个空缺，这令白宫拥有非常大的空间来重塑美联储。联储备受尊敬的前副主席费舍尔(Stanley Fischer)及其在银行监管方面的关键盟友--前理事塔鲁洛都于今年稍早离职。

“这为鲍威尔领导的美联储腾出了空间，”德意志银行证券的首席分析师Peter Hooper说。他说，纽约联储总裁这一职务在货币与监管政策方面都有举足轻重的作用，并称特朗普选择鲍威尔而非对改革更有进取心的人士担任主席，可能令杜德利提前退休。

**走过危机时代**

美联储有12位地区联储总裁，他们是由各地区联储自行选择人选后交由美联储理事会批准。地区联储总裁轮流拥有政策投票权。

纽约联储总裁一职的特殊之处是其在美国联邦公开市场委员会(FOMC)拥有永久投票权，并且担任副主席职位，扮演着监督华尔街的耳目，并负责与其他国家同僚的沟通。

杜德利曾任高盛首席经济学家，在2007年加入纽约联储担任市场主管。2009年初当金融危机最严重时，杜德利出任纽约联储总裁。

他是叶伦及前主席伯南克的坚定盟友，引导基本温和的政策路径，并且常常对政策即将调整给出示警，以避免对全球金融市场影响过大。不过，最近他主张加大收紧政策计划力度，尽管通胀率仍低于目标。

杜德利在演讲中说，美国经济稳定以及美联储内部对政策有共识，使得领导层更换的理想时刻来临了。

近10年前出台紧急措施以抵御危机之时，除了叶伦和杜德利，只有另三位现任美联储利率决策者当时在场。“杜德利是一个非常重要的制度传承、稳定性和经验的来源，这将是难以取代的，”AllianceBernstein美国分析师Eric Winograd表示。

作为金融监管者，这位纽约联储总裁曾多次批评不良的文化和行为，例如导致银行业者操纵伦敦银行同业拆放款利率(Libor)等行为。不过，杜德利本身也遭到国会及其他方面的指责，包括纽约联储未能防止摩根大通2012年所谓的伦敦鲸交易事件的发生。

**全国大搜寻**

杜德利一直监管大规模资产购买，上个月纽约联储开始缩减资产负债表。的确，金融条件--包括信用息差、美元汇率、股债市--在他的建议中占据重要地位，即便是他曾敦促采取政策以尽量降低美国失业率。

美联储逐步退出债市的艰巨任务意味着，纽约联储执行副总裁及市场部主管波特(Simon M. Potter)、纽约联储市场部高级副总裁洛根(Lorie Logan)、及波特的前任Brian Sack可能成为继任者的候选人。

根据美联储前官员和熟知以往物色工作的人士，委员会也可能考虑现任和前任美联储理事和总裁。他们称，美联储理事布雷纳德和前理事瓦尔许或许在人选之列。(完)