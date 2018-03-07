综述：金融市场交易量爆增 震荡走势助一臂之力

路透伦敦3月6日 - 周二公布的数据显示，全球股汇债市2月交易量冲上数年高位，震荡走势为交易量带来久候的拉抬作用。

资料图片：2015年12月，美国纽约，纽约证交所交易员在查看显示屏上的图表。REUTERS/Lucas Jackson

1月各类资产的交易量增加，投资人担心通胀升高而纷纷抛售离场，2月交易活动也同样热络，因担心央行撤出创纪录刺激举措的后续影响。

上个月欧洲股市抢了另类资产交易的风头，月度交易量创下十年来最高。欧洲最大几家交易所的现货证券交易量急增，德意志交易所(DB1Gn.DE)以同比增加45%居冠。

在汇市方面，汤森路透(TRI.TO)表示，2月在其外汇平台上的日均交易量升至创纪录的4,630亿美元，较上年同期成长37%，并高于1月水平，1月同样刷新纪录。

NEX Group(NXGN.L)表示，2月现汇交易较上年同期增加34%至1,083亿美元。

债券交易平台的交易量同样大幅上升。欧洲推出旨在提高交易透明度的新规，令这些平台受益。

全球最大债券平台之一的TradeWeb称，欧洲客户2月在欧洲公司债及金融债的交易量较上年同期增加73%。这些产品会受到新规影响。汤森路透拥有TradeWeb多数股权。

另一债券平台MarketAxess今年1-2月成交额升至3,010亿美元，高于去年同期的2,380亿美元。

MarketAxess全球销售负责人Kevin McPherson称，欧洲推出的新规—新金融工具市场指令(MiFID II)，是”驱动电子交易量较高的原因之一”。

他表示，全球固定收益市场正显现出”回到较正常波动率水准的迹象”。

**股票交易跳增**

根据汤森路透Market Share Reporter数据，欧洲各股票交易场上月交易额创2008年5月以来最高，成交约2.6万亿欧元。

根据瑞银(UBS)分析师Michael Werner，ETF在欧洲的交易量增加23%，泛欧交易所(Euronext) (ENX.PA)和德意志交易所衍生品交易量也上升。

Werner将此部分归因于所谓黑池的替代交易有部分份额被交易所抢走。他表示，欧洲证券和市场管理局(ESMA)预定3月12日将开始实施黑池交易限制，这可能给交易所带来进一步提振。

**提振银行业者**

银行希望成交量反弹势头可以持续下去。近几年市场较平静压抑了交易活动，并损及他们从交易佣金中的获利。

最近一项调查显示，全球12家最大的投资银行去年营收降至2008年以来最低。

一些银行称业务改善。其中瑞士信贷2月表示，旗下Global Markets交易部门营收在今年前六周增长10%。

不过在债券方面，电子交易场所的兴起主要与推出新金融工具市场指令(MiFID II)规定后转至电子交易有关，市场波动性和成交量变化倒是其次。

虽然债券投资者基本都通过手机进行交易，但许多人直到最近仍抗拒电子平台。

欧洲最大的投资者之一Legal & General Investment Management交易部主管Ed Wicks对路透表示，在上述规定实施后，其投资级公司债和金融固定收益产品的电子交易今年有所增加。(完)